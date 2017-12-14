نائب فيسبوك السابق يأكله الندم.. "دمرنا المجتمع"

"أعتقد أننا أوجدنا أدوات تمزق النسيج الاجتماعي"، بتلك الجملة الصارخة عبر أحد المديرين التنفيذيين الكبار في شركة فيسبوك قبل أيام عن ندمه الكبير. وأضاف تشاماث باليهابيتيا خلال محاضرة في جامعة ستانفورد الأميركية إنه توقف عن استعمال الموقع الأزرق، كما منع أولاده من استعماله أيضاً.

كما أكد باليهابيتيا الذي كان نائب قسم نمو المستخدمين في الشركة في الفترة بين عامي 2007 و2011، أنه يشعر بالذنب الكبير، قائلاً: "أعتقد أننا جميعا كنا نعرف ذلك في عقولنا، على الرغم من تظاهرنا أن هذا الخط الكامل لا يحمل عواقب سيئة غير مقصودة حقا".

بيع الأوهام

إلى ذلك، أوصى بأخذ "استراحات طويلة" من جميع مواقع التواصل الاجتماعي، وليس فقط فيسبوك، بحسب ما نقلت صحف بريطانية.

كما اعتبر أن فيسبوك يبيعنا الأوهام، قائلاً "ننظم حياتنا حول هذا الشعور الوهمي (الإعجاب)، لأننا نحصل على مكافأة قصيرة الأمد عبر هذه الإشارات، القلوب والإعجاب والمتابعة. نحن نخلط ذلك مع الحقيقة، على الرغم من أن الأمر وهمي ويترك فراغاً وشرخاً أكبر في العلاقات".

فيسبوك ترد

في المقابل، ردت شركة مارك زوكربورغ الأربعاء على تصريحات نائب رئيس الشركة، تشاماث باليهابيتيا، معتبرة أن صاحب الادعاء هذا بعيد عن "فيسبوك" لأكثر من 6 سنوات.

وقالت في بيان: "عندما كان تشاماث في فيسبوك كنا نركز على بناء خبرات تواصل اجتماعي جديدة كان عمل الشركة مختلفاً تماماً، لكن المسؤوليات زادت مع نمو الشركة". وتابع: "قمنا بالكثير من العمل والأبحاث مع خبراء وأكاديميين من الخارج لنفهم تأثيرات خدماتنا على الصالح العام. ونحن نستخدم ذلك لتطوير منتجنا".