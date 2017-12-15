هواتف يهجرها واتساب بحلول العام الجديد

مع بداية العام القادم 2018، سيتوقف تطبيق #واتساب للتراسل الفوري، الذي يستخدمه أكثر من مليار مستخدم شهريا، عن العمل على مجموعة من الهواتف وذلك تحديدا بحلول يوم 31 ديسمبر/كانون الأول الجاري.

ووفقا لشركة واتساب، فإن التطبيق سيتوقف عن العمل على بعض #الأجهزة_القديمة، لأنه مصمم بتقنيات جديدة لا تتوافق مع بعض الأنواع القديمة من الهواتف.

والأجهزة المذكورة هي:

• العاملة بنظام تشغيل #بلاكبيري أو إس

• العاملة بنظام تشغيل بلاكبيري 10

• العاملة بنظام تشغيل ويندوز 8 فون أو أقدم

• #نوكيا سيمبيان إس 60

• نوكيا سيمبيان إس 40

وسبق لشركة واتساب أن أخبرت مستخدمي هذا النوع من الهواتف أن التطبيق سيتوقف عن العمل بحلول نهاية 2016، إلا أنها قامت بالتمديد إلى 2018.

تجدر الإشارة إلى أن تطبيق واتساب للتراسل الفوري سيتوقف عن العمل على أنظمة #أندرويد 2.3.7 يوم 1 فبراير/شباط 2020.