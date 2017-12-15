"فيسبوك" تكشف جديدها.. فيديوهات ترويجية مطلع 2018

أعلنت "فيسبوك" عن تدابير جديدة يقضي الهدف منها استقطاب المزيد من المروجين لتحقيق المزيد من العائدات الإعلانية، من قبيل توسيع الحيز المخصص لأشرطة الفيديو على صفحات المستخدمين وتجربة مقتطفات ترويجية تبث تلقائيا قبل أشرطة الفيديو.

وأوضحت المجموعة الأميركية التي تضم أكثر من ملياري مستخدم على مدونتها الرسمية "سوف نعرض المزيد من أشرطة الفيديو في نشرة المستجدات"، تماشيا مع الأبحاث التي يجريها المستخدم أو بحسب المحررين والناشرين الذين يفضلهم.

واعتباراً من العام 2018، سوف تبدأ بتجربة مقتطفات ترويجية تُشغّل تلقائيا قبل أشرطة الفيديو التي ستبث على منصة خاصة تحمل اسم "واتش" تنشر عليها محتويات مباشرة أو غير مباشرة ولا تزال راهنا حكرا على المستخدمين في الولايات المتحدة.

وهذه المقتطفات الترويجية واسعة الانتشار على منصة "يوتيوب" مثلا.

وتظهر هذه التدابير الجديدة نية "فيسبوك" تكثيف استثماراتها في مجال الفيديو الذي سيزداد أهمية على الشبكة في السنوات المقبلة، بحسب تقدير رئيسها مارك زاكربرغ.

وتسعى "فيسبوك" باستمرار إلى استكشاف سبل جديدة للحفاظ على عائداتها الإعلانية التي تشكل الجزء الأكبر من إيراداتها.