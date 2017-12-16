جديد سامسونغ.. Galaxy S9 في فبراير القادم

تعتزم سامسونغ الكشف عن هاتفها الجديد Galaxy s9 في شهر فبراير من العام المقبل 2018 الذي سيشكل تحدياً جديداً لهاتف آبل الأخير iPhone X، وذلك بحسب بما ذكرته بلومبرغ.

وتخطط سامسونغ إلى الكشف عن هاتفي Galaxy S9 و Galaxy S9 Plus في مطلع شهر فبراير القادم، على أن تقوم بطرحه في الأسواق مع بداية مارس 2018.

وذكرت بلومبرغ أنها علمت من مصادر رفضت الكشف عن هويتها أن هواتف سامسونغ المذكورة ستزخر بميزات جديدة على رأسها تحسين في نظام التصوير والكاميرا.

وعلى الرغم من سعره المرتفع والذي يبدأ بحوالي ألف دولار فإن هاتف آيفون X حظي باستحسان الأوساط التقنية، ومن المتوقع أن تساهم مبيعاته في تعزيز عائدات شركة آبل والتي قدرها المحللون بأنها ستصل إلى حوالي 80 مليار دولار في الربع المالي الأول. وفي الربع المالي الثالث، أي قبل طرح آيفون X في الأسواق، تصدرت سامسونغ مبيعات الأجهزة الذكية بحصة بلغت حوالي 22% من السوق العالمي، وذلك وفقًا لبيانات صادرة عن شركة آي دي سي للأبحاث. وجاءت آبل والتي حظيت بحوالي 13% من مبيعات الهواتف الذكية في العالم. وتوقت شركة ستراتيجي آنلايتكس بأن حصة سامسونغ من السوق العالمي سينخفض إلى أقل من 20% في عام 2018، وذلك وفقًا لعدد من التقارير الإخبارية من جهات متعددة.

تجدر الإشارة إلى أن سامسونغ تعمل أيضًا على مكبر صوت ذكي الذي من المتوقع أن تكشف عنه في الربع الأول من العام المقبل، وفقًا لتقرير نشرته بلومبرغ السبت.