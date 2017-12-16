فيديو طريف من آبل.. حول نفسك إلى Animoji

لا شك أن ميزة الأنيموجي تعتبر من الميزات الممتعة في أيوفون X الجديد. وتأكيداً على ذلك، نشرت شركة آبل على حسابها على تويتر فيديو "طريف" يظهر "ظرافة" تلك الميزة.

يذكر أنه من خلال ميزة الأنيموجي سيكون بوسع مستخدم هاتف أبل الجديد إنشاء شخصيات متحركة بصوته، تعكس تعبيرات وجهه، ومن ثم مشاركتها في تطبيق الرسائل.

حوّل نفسك إلى Animoji على iPhone X — Apple (@Apple) December 7, 2017



ويمكنك إنشاء Animoji على هاتف iPhone X ومشاركته مع أصدقائك من خلال الخطوات التالية:

• افتح تطبيق "الرسائل" على هاتفك وابدأ رسالة جديدة

• انقر على أيقونة Animoji كما هو في الصور أدناه

• اختر Animoji مناسبة لك من القائمة الجانبية على الشاشة

وجه نظرك نحو الهاتف وضع وجهك بداخل المساحة المخصصة لذلك

• لبدء التسجيل، انقر على أيقونة التسجيل الدائرية باللون الأحمر، وبمجرد الضغط عليها سيكون بوسعك التسجيل لمدة 10 ثوان

• يُمكنك اختيار شخصية أنيموجي أخرى لنفس التسجيل الذي قمت به من خلال النقر على أيقونة Animoji، ثم اختر شخصية أخرى من القائمة الجانبية

• أما لحذف Animoji، فانقر على أيقونة سلة المهملات، ولإرساله اضغط على زر الإرسال الظاهر باللون الأزرق

يُمكنك كذلك بدلاً من تسجيل الفيديو إنشاء ملصقات Animoji مخصصة وإرسالها إلى أصدقائك وذلك من خلال اتباع الخطوات السابقة وتسجيل تعابير وجهك لكن بدلاً من الضغط على زر تسجيل الفيديو، اضغط بصورة متواصلة على Animoji، ثم اسحبه إلى الرسالة لإرساله تلقائياً.

أما لحفظ أنيموجي قمت بإنشائه أو استلامه في تطبيق الرسائل، فاضغط بقوة على الأنيموجي المراد حفظه ثم اسحب للأعلى، وانقر على حفظ.



