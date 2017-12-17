لأصحاب هواتف iPhone X.. يمكنكم استخدام مايكروسوفت إيدج

إن كنت من مستخدمي هاتف X iPhone وترغب بوجود متصفح ثان في هاتفك يتزامن مع حاسوبك لتستكمل الجلسات، فعليك تجربة متصفح "مايكروسوفت إيدج".

يوفر المتصفح لمستخدميه إمكانية متابعة التصفح على الحواسيب العاملة بنظام "ويندوز 10" عند النقطة التي انتهى منها المستخدم على الهاتف، وبالعكس.

يتيح المتصفح لمستخدمي أحدث هواتف شركة آبل X iPhone تجربة تصفح مميزة على كامل الشاشة، حيث حصل أخيراً على تحديث يحمل إصلاحات عامة في الأداة والإجابة.

يُقدم متصفح "مايكروسوفت إيدج" أغلب الأشياء التي تتوقعها من المتصفحات الأخرى، مع الأخذ بعين الاعتبار أن المتصفح موجه خصيصاً للأشخاص الذين يستخدمون متصفح "إيدج" على سطح المكتب، حيث سيكون بوسعهم مزامنة كل شيء من أجهزة سطح المكتب لنسخة الهواتف الذكية.