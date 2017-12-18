Darkwire .. خدمة جديدة للتراسل الفوري الآمن

Darkwire هي خدمة تراسل فوري مشفرة قائمة على متصفحات الويب، تدعم المتصفحات على أجهزة الحاسب والهواتف الذكية، "غوغل كروم، سفاري، فايرفوكس".

تتيح #الخدمة لمنشئي الغرف إمكانية دعوة الأخرين للانضمام إليهم عبر توليد رابط خاص، فضلا عن إمكانية قفل الغرف ومنع أي شخص آخر من الانضمام.

إذا غادر منشئ الغرفة الرئيسي، ستنتقل إمكانية التحكم بإعدادات الغرفة إلى الشخص الثاني الذي انضم للغرفة، وهلم جرا، وسيكون لدى مالك الغرفة رمز نجمة بجوار اسم المستخدم في القائمة المنسدلة للمشاركين.

توفر الخدمة حاليًا #الدردشة النصية، وإرسال #الملفات حتى 4 ميغابايت.

لتغير اسم المستخدم: /nick اسم المستخدم الجديد، لمسح أرشيف المحادثة: /clear ، لاستعراض الأوامر المتاحة: / help.

خدمة الدردشة الجديدة متاحة الآن لجميع #المستخدمين مجانا.