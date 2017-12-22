آبل تعترف.. لهذا يصبح الآيفون بطيئا بعد صدور موديل جديد

إذا كنت تعتقد بأن جهاز آيفون الخاص بك قد أصبح بطيئًا فإنك محق!

وفي محاولة لتفسير الأمر وردًا على إحدى #التقارير الصادرة عن شركة مختصة بتقييم المعالجات، الذي وجه لها انتقادات لاذعة، قالت #آبل إنها كانت قد أصدرت في العام الماضي ميزة خاصة لنظام التشغيل iOS تجعل من هاتفك يعمل بشكل أبطء من المعتاد. وقالت إن هذه الميزة مهمتها حل المشكلات الناجمة عن تقدم #البطارية في العمر. وأوضحت آبل أنه كلما تقدمت البطارية في العمر فإنها تفقد قدرتها على الاحتفاظ بشحنها مقارنة بالبطاريات الأحدث، ويمكن أن يزداد الأمر سوءًا عندما ينخفض مستوى شحنها أو عند انخفاض درجة حرارة الجو إلى مستويات متدنية.

وقالت إن البطارية القديمة ربما تتسبب في مشاكل في التشغيل أو تؤدي إلى إطفاء الهاتف فجأة، تمامًا كما حصل مع هاتفي iPhone 6 و iPhone 6s في العام الماضي، حيث أن المعالجات في تلك الأجهزة أرادت أن تزيد من سرعتها، لكن بطارياتها لم تتمكن من معالجة الطلب، مما حدا ببعض الهواتف إلى إطفاء نفسها بنفسها.

وقالت آبل: "لمعالجة هذه المشكلة، فقد ضمنت في نظام تشغيلها iOS – بدءًا من الإصدار رقم 10.2.1 في العام الماضي – إمكانات أفضل لإدارة الطاقة. وأوضحت أنه مع الميزة الجديدة فإن نظام التشغيل يعمل على إبطاء هاتفك ليمنعه من اللجوء إلى الإطفاء أو الإغلاق المفاجئ في حالات محددة فقط بما فيها حرارة الجو المنخفضة، أو مستوى الشحن المنخفض للبطارية أو البطاريات بالغة القدم. وعوضًا عن إكمال المعالج لمهمة معينة دفعة واحدة، فإنه يقسم ذلك إلى محاولات عدة للمساعدة في إدارة استهلاك الطاقة، وهو ما يجعل المستخدم يشعر بأنه جهازه أصبح بطيئًا.

وفي العالم الماضي قمنا بإصدار ميزة جديدة لهواتف iPhone 6 و iPhone 6s و iPhone SE لتوزيع المهام عند الحاجة لمنع الجهاز من الإطفاء المفاجئ خلال تلك الظروف. وقمنا الآن بتطبيق هذه الميزة على هواتف iPhone 7 العاملة بنظام التشغيل 11.2".

ويأتي تصريح آبل ردًا على تقرير في وقت سابق من الأسبوع الجاري صادر عن Primate Labs وهي الشركة التي تقف وراء برمجية Geekbench لتقييم المعالجات. وذكر جون بولي مؤسس الشركة في تدوينة له أن المعالجات في #أجهزة_آيفون تعمل على إبطاء وتخفيض مستوى الأداء كلما أصبحت البطارية أقدم عمرًا وفقدت استطاعتها. وأوضح بولي أن #المستخدمين ينتظرون أن تقدم هواتفهم ذات الأداء بغض النظر عن عمر البطارية، إلا أن الاختبارات التي قاموا بها أوضحت عكس ذلك.

تجدر الإشارة إلى أن مستخدمي هواتف آيفون يشتكون من بطء هواتفهم عندما يتم إطلاق موديلات أحدث. وقال بعضهم إنهم يعتقدون أن آبل والشركات الأخرى تقوم بذلك عمدًا لدفع المستخدمين لشراء الموديلات والأجهزة الأحدث.

يذكر أيضًا أن آبل لطالما أنكرت هذا الادعاء سابقًا إلا أنها أقرت بالبطء في تصريحها الأخير.