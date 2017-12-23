لمحبي النكات والضحك.. هذا هو تطبيقك المنشود

النكتة هي أحد أنواع الأدب الشعبي، وتصف قصة أو موقفا أو مجموعة من الكلمات للتأثير على المتلقي وجعله يضحك، وعادة يتم تأدية النكات أمام جمهور معين.

يوفر تطبيق Jokely بيئة مناسبة لمستخدمي أجهزة آيفون المهمتمين بالنكات المضحكة، حيث يوفر التطبيق إمكانية الاستمتاع والتفاعل مع آلاف النكات المرئية، فضلاً عن إمكانية التصويت لكل منها.

كما يتيح التطبيق للمستخدمين إمكانية تسجيل النكات ومشاركتها للتصويت عليها، حيث يقوم التطبيق بتوفير قوائم متجددة بأفضل النكات والأكثر شعبية.

يتوفر تطبيق Jokely لأجهزة آيفون على متجر آب ستور بحجم 27 ميغابايت.