هذه أسهل طريقة لنقل الصور والفيديوهات إلى هاتفك الجديد

جميعنا نملك في هاتفنا الذكي مجموعة من الصور والفيديوهات التي تمثل قيمة مرتفعة بالنسبة لنا، ومن المهم جداً أن لا نفقد أيا منها عند انتقالنا إلى هاتف جديد.

نستعرض معكم في هذا الموضوع طريقة آمنة وبسيطة جداً لنقل الصور والفيديوهات من هاتفنا الذكي القديم إلى الهاتف الجديد دون خسارة أي منها.

بداية يجب عليك تحميل تطبيق Google Photo من شركة "غوغل" على هاتفك الذي تريد نقل الصور والفيديوهات منه.

وبعد تسجيل الدخول في التطبيق عن طريق حسابك في "غوغل"، سيقوم التطبيق بشكل آلي بتحميل جميع الصور والفيديوهات الموجودة على الهاتف إلى حسابك في التطبيق، وقد تستغرق عملية التحميل بعض الوقت وذلك وفقاً لعدد الفيديوهات والصور التي تملكها.

بعد الانتهاء من عملية التحميل، يمكنك الآن الدخول إلى هاتفك الجديد وتحميل تطبيق Google Photo عليه، بعدها قم بتسجيل الدخول للتطبيق.

ستتمكن الآن من مشاهدة جميع الصور والفيديوهات الخاصة بك، ولحفظ هذه الصور والفيديوهات على الهاتف يجب عليك أولا تحديد الصور التي تريد حفظها ثم توجه إلى الخيارات بعدها اختر حفظ في الجهاز.

بهذه الطريقة البسيطة والآمنة يمكنك الاحتفاظ بجميع الصور والفيديوهات التي تريد دون أي جهد.