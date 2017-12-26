تطبيق لالتقاط صور فنية على هواتف آيفون

HeroShot تطبيق كاميرا جديد ومميز لالتقاط صور فنية على أجهزة آيفون.

يقوم التطبيق بعزل جزء معين من الصورة بإظهاره حاد التفاصيل، وإظهار الخلفية مبهمة التفاصيل بشكل فوري، سواء تم التقاط الصورة من الكاميرا الأمامية أو الكاميرا الخلفية.

يستخدم تطبيق HeroShot التعلم الآلي، أحد فروع الذكاء الاصطناعي الذي يهتم بتصميم وتطوير خوارزميات وتقنيات تسمح بامتلاك خاصية التعلم، لتعطيك أفضل صورة ممكنة على هواتف شركة آبل.

كما يتيح التطبيق إمكانية تعديل الصور الموجودة أصلاً في جهاز المستخدم، بإضافة تأثير العزل، للحصول على أفضل صورة فنية.

التطبيق متوفر مجاناً لأجهزة آيفون العاملة بنظام iOS 11 أو الأحدث على متجر آب ستور.