أفضل 3 تطبيقات مجانية قد لا تعرفها!

عادةً ما ترتبط المزايا المتطورة والفريدة للتطبيقات بالسعر، حيث إن غالبية التطبيقات التي تقدم مزايا متطورة لا تكون مجانية. لذا نقدم لكم أفضل 3 تطبيقات مجانية يجب عليك أن تستخدمها لزيادة الإنتاجية عند استخدام هاتفك الذكي.

lastPass

يقوم تطبيق LastPass على مساعدتك في حفظ كلمات المرور الخاصة بك وإدارتها بطريقة مميزة، ويتيح لك التأكد من أن حساباتك تمتلك كلمات مرور معقدة للغاية وبنفس الوقت لن تكون مضطراً لحفظها، وقد تم تصميم التطبيق لتسهيل استخدام كلمات المرور وتبسيط وتسريع عمليات تسجيل الدخول، ويعد التطبيق بمثابة خزنة سرية لجميع كلمات السر الخاصة بك، وكل ما عليك فعله بعد تثبيت التطبيق هو حفظ كلمة المرور الخاصة بالتطبيق فقط.

يعمل LastPass على إضافة معلومات تسجيل الدخول الخاصة بحساباتك بشكل تلقائي، ويتيح لك الوصول إلى كلمات المرور الخاصة بك على أي جهاز بمختلف أنظمة التشغيل، كما يمكنك حفظ معلوماتك المهمة والخاصة بداخله، وإضافة ملاحظات صوتية أو صورة معينة إلى الملاحظات المخزنة داخل التطبيق.

ويملك التطبيق ميزة إضافة أشخاص موثوقين للوصول إلى المعلومات التي بداخله في حال الطوارئ، بالإضافة إلى ذلك يمكنك قفل التطبيق عن طريق بصمة الإصبع.

Evernote Scannable

يتبع تطبيق Scannable لشركة Evernote الشهيرة، حيث يعمل التطبيق على مسح المستندات ضوئياً بجودة عالية وتحويلها إلى مستندات رقمية، ليسهل عليك إرسالها عبر البريد الإلكتروني أو مشاركتها على شبكات التواصل الاجتماعية أو إرسالها عبر الرسائل النصية.

يتميز Scannable بواجهة سهلة الاستخدام، والقدرة على تمييز البطاقات والفواتير، حيث يقوم برسم حدود لها، كما يقوم بشكل تلقائي على قص المستندات بعد عملية المسح ليمنحك صورة واضحة خالية من العيوب، كما يتيح لك التطبيق حفظ الصور على جميع الخدمات السحابية.

Signal

يتمتع تطبيق Signal بدرجة عالية من الخصوصية عند إرسال الرسائل وإجراء المحادثات، فهو يملك أفضل نظام لتشفير البيانات، حيث يمكن لطرفي المحادثة فقط رؤية الرسائل المشفرة ولا يمكن لمزود خدمة الإنترنت أو لأي جهة أخرى رؤية أو قراءة محتوى الرسائل.

ويتيح التطبيق إرسال مختلف أنواع المحتوى مثل إرسال الرسائل النصية، الصور، الفيديو، التسجيلات الصوتية، الروابط وغيرها، كما يتميز التطبيق بسهولة الاستخدام والمزامنة الفورية مع جهات الاتصال، كما يتيح إنشاء المجموعات كبقية تطبيقات التراسل الفوري.