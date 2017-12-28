مع قدوم 2018.. لا واتساب على هذه الهواتف

مع انطلاق العد العكسي لاستقبال العام الجديد 2018 حذر "واتساب" من أن بعض الهواتف لن تتمكن من التراسل عبر هذا التطبيق.

وحذر تطبيق التراسل الفوري المنتشر عالمياً مستخدميه، من أن الخدمة ستنقطع عن عدد من الهواتف بنهاية عام 2017.

ولمواجهة تلك الأزمة نصح التطبيق المستخدمين، بحسب ما أفادت صحيفة "الميرور" البريطانية بترقية هواتفهم أو أنظمة تشغيلها، للاستمتاع بمميزات التطبيق.

وأشارت الصحيفة إلى أن تطبيق التراسل الشهير سيتوقف عن العمل على عدد من الأجهزة يوم 31 ديسمبر 2017، فيما ستتوقف أجهزة أخرى في توقيتات مختلفة.

أما قائمة الهواتف التي تدور في فلك التوقف هذا، فهي كالآتي:

كل الأجهزة التي تعمل بنظام تشغيل ويندوز 8 فون أو أقدم. (ديسمبر 2017).

جميع الأجهزة التي تعمل بنظام تشغيل "بلاكبيري أو إس". (31 ديسمبر 2017).

جميع الأجهزة التي تعمل بنظام تشغيل "بلاكبيري 10". (31 ديسمبر 2017)

هاتف نوكيا إس 60. (31 ديسمبر 2017).

هاتف نوكيا إس 40. (31 ديسمبر 2018).

جميع الأجهزة التي تعمل بنظام تشغيل "أندرويد 2.3.7" أو أقدم. (1 فبراير/شباط 2020).