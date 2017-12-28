نصائح لكل رياضي: استخدم Facebook Live بتلك الطريقة

قد تختلف الموضوعات التي يتحدث عنها الأشخاص عند إجراء بث مباشر في فيسبوك، وذلك تبعًا للمجال الذي يعملون به. وفي ما يلي نصائح للرياضيين لاستخدام Facebook Live استنادًا إلى مجال عملهم واحتياجاتهم، ومقدار الوقت الذي يمكنك تخصيصه لعملية البث، بدءًا من 10 دقائق وحتى أربع ساعات بحد أقصى.

بث مباشر من 5 إلى 10 دقائق

ما وراء الكواليس: يمكنك اصطحاب المعجبين في جولة تسلط فيها الضوء على الجانب المهني لك كلاعب رياضي، بعيدًا عن التمارين والألعاب. ويمكنك إتاحة فرصة أخذ فكرة عامة عن طريق إجراء بث مباشر عند تقديم عرض أو عقد مؤتمر صفحي أو توقيع عقد جديد أو حضور حفل توزيع جوائز.

جلسة أسئلة وإجابات مفتوحة: يمكنك التفاعل مع معجبيك من خلال إجراء بث مباشر وأنت في الطريق إلى التدريب أو من اجتماع عمل أو المقهى الذي تتناول فيه قهوتك في الصباح. ويمكن القيام بذلك عبر جلسة أسئلة وإجابات، والترحيب أو الإعراب عن الشكر والتقدير، وقراءة التعليقات.

بيان إعلامي: يمكنك إجراء بث مباشر للإعلان عن خطوة مهمة في حياتك المهنية (على سبيل المثال لا الحصر: الاعتزال أو الانضمام إلى فريق جديد أو التعاقد مع جهة راعية جديدة) وحياتك الشخصية (على سبيل المثال لا الحصر: مناسبات الحمل أو حفلات الزفاف أو أعياد الميلاد).

بث مباشر من 10 إلى 30 دقيقة

يوم التدريب: يمكنك إجراء بث مباشر للتدريب أو أعمال التدريب الروتينية، سواءً كنت تقوم بها بنفسك أو مع فريقك، وعند احتواء الفيديو على لقطات لمدربيك وزملائك في الفريق، يمكنك أيضًا جعله أكثر جاذبية للتفاعل عن طريق عرض مشاهد لممارسة الألعاب أو عقد جلسة أسئلة وإجابات معهم ومع جمهورك.

التعليقات: يمكنك إبداء رأيك بشأن أية أخبار راهنة عن الرياضة ومطالبة معجبيك بالانضمام إلى المناقشة. ويمكنك كذلك تشجيع زملائك من اللاعبين الرياضيين على الانضمام إلى المحادثة.

تسليط الضوء على جوانب أخرى غير الرياضة: يمكنك إبراز أحد الجوانب غير المعروفة لمعجبيك. وهذه فرصتك لتسليط الضوء على أحد مواهبك أو هواياتك غير المعروفة للعامة.

بث مباشر من 30 إلى 240 دقيقة

عرض توضيحي: بإمكانك تقديم عرض توضيحي لمعجبيك يبرز المهارات التي تتقنها بشكل كبير. ويمكن القيام بذلك عبر بث عرض لدروس سباحة أو أعمال تدريب روتينية أو تحضيرات لنظام حمية. يمكنك أيضًا تضمين جلسة أسئلة وإجابات بعد العرض التوضيحي.

العرض الترويجي: احرص على إجراء بث مباشر عندما تكون على وشك طرح مجموعة منتجات شخصية، سواءً كانت ملابس أو مستحضرات تجميل. وللحصول على أعلى جودة إنتاج، يمكنك استخدام واجهة Live API. يمكنك تلقي الأسئلة من جمهورك والاستعانة بمشرف لتسهيل عملية تنظيم جلسة الأسئلة والإجابات.

العائلة والأصدقاء: يمكنك اصطحاب معجبيك معك خلال الأوقات التي تقضيها مع عائلتك وأصدقائك وزملائك من اللاعبين الرياضيين.

