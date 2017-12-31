الدرون يلتهم 1.2 مليون دولار من هدايا الكريسماس

بمناسبة أعياد الكريسماس وبداية العام الميلادي الجديد، تحدث حالة رواج تجاري موسمي وفي هذا العام استحوذت الطائرة بدون طيار المعروفة باسم "درون" على نصيب وافر من كعكة هدايا هذا العام، حيث ذكر موقع "Statista" المعني بالإحصائيات وأوضاع السوق الاستهلاكي، أن الولايات المتحدة وحدها شهدت طفرة في مبيعات الدرون وصلت إلى حوالي 1.2 مليون دولار أميركي.

وبحسب مجلة "تايم" الأميركية، أصدرت هيئة الطيران الفيدرالية FAA بيانا مصورا ذكرت في سياقه بعض المحاذير لمن قاموا بشراء أو تم إهدائهم طائرات بدون طيار في الأعياد.

إن الدرون يتعرض لحوادث سقوط عند استخدامه بواسطة هواة لم يسبق لهم أي تدريب أو اطلاع على الطرق الآمنة للاستخدام. ولهذا بادرت هيئة الطيران الفيدرالية FAA من جانبها بمحاولة للتقليل من مثل هذه الحوادث بنشر مقطع فيديو يوضح السبل الآمنة لاستخدام الدرون.

تضمن مقطع الفيديو إرشادات لمستخدمي الطائرات بدون طيار بأنهم يحتاجون إلى تسجيل آلاتهم من خلال موقع FAA. وبعدها فإن المستخدمين بحاجة للأخذ في الاعتبار بتجنب عدد من المحاذير لتشغيل الدرون بأمان:

1- يجب دائما أن تطير الطائرات بدون طيار، التي يحركها الهواة، تحت ارتفاع 400 قدم وضمن خط رؤية الطيار.

2- يجب على مستخدمي الدرون تجنب التحليق فوق تجمعات بشرية والملاعب والأحداث الرياضية.

3- الابتعاد عن مناطق عمل فرق النجدة والإغاثة للطوارئ والطائرات والمطارات الأخرى.

وفي الختام، تنصح FAA بأن تكون أولوية مستخدم الدرون: "حلق بذكاء في رحلة آمنة واستمتع".