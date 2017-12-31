خدمة واتساب تعود للعمل بعد تعطلها عالميا

تعرضت خدمة واتساب الشهيرة للتراسل والمملوكة لشركة فيسبوك لعطل استمر نحو ساعة في أنحاء العالم اليوم الأحد قبل إصلاحه.

وقالت متحدثة باسم واتساب في بيان عبر البريد الإلكتروني "شهد مستخدمو واتساب حول العالم توقفا وجيزا اليوم وقد تم إصلاحه". ولم يعرف على الفور سبب توقف الخدمة الذي استمر نحو ساعة.

وفي الهند، أكبر سوق للخدمة بنحو 200 مليون مستخدم من بين إجمالي العدد الذي يتجاوز المليار، توقف التطبيق لدقائق معدودة بعد منتصف ليلة رأس السنة الجديدة.

وشكا مستخدمون في دول أخرى أيضا من أعطال في وسائل التواصل الاجتماعي.

وتوقف تطبيق "واتساب" عن العمل في بعض مناطق العالم. وكانت واتساب قد أعلنت عن هذا الخبر منذ وقت سابق من العام الجاري، وأوضحت أن هذا القرار يتماشى مع تطلعات منصات نظام "iOS" وأندرويد.

وقالت الشركة عبر مقال نشر في مدونتها: "نحن نتطلع إلى السنوات السبع المقبلة، نريد أن نركز جهودنا على منصات الهواتف التي تستخدمها الغالبية العظمى من الناس".

مع انطلاق العد العكسي لاستقبال العام الجديد 2018 حذر "واتساب" من أن بعض الهواتف لن تتمكن من التراسل عبر هذا التطبيق.

وحذر تطبيق التراسل الفوري المنتشر عالمياً مستخدميه، من أن الخدمة ستنقطع عن عدد من الهواتف بنهاية عام 2017.

ولمواجهة تلك الأزمة نصح التطبيق المستخدمين، بحسب ما أفادت صحيفة "الميرور" البريطانية بترقية هواتفهم أو أنظمة تشغيلها، للاستمتاع بمميزات التطبيق.

وأشارت الصحيفة إلى أن تطبيق التراسل الشهير سيتوقف عن العمل على عدد من الأجهزة يوم 31 ديسمبر 2017، فيما ستتوقف أجهزة أخرى في توقيتات مختلفة.

أما قائمة الهواتف التي تدور في فلك التوقف هذا، فهي كالآتي:

كل الأجهزة التي تعمل بنظام تشغيل ويندوز 8 فون أو أقدم. (ديسمبر 2017).

جميع الأجهزة التي تعمل بنظام تشغيل "بلاكبيري أو إس". (31 ديسمبر 2017).

جميع الأجهزة التي تعمل بنظام تشغيل "بلاكبيري 10". (31 ديسمبر 2017)

هاتف نوكيا إس 60. (31 ديسمبر 2017).

هاتف نوكيا إس 40. (31 ديسمبر 2018).

جميع الأجهزة التي تعمل بنظام تشغيل "أندرويد 2.3.7" أو أقدم. (1 فبراير/شباط 2020).