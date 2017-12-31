5 حيل ونصائح قد لا تعرفها عن سماعات آبل اللاسلكية

عند حصولك على سماعات آبل اللاسلكية AirPods فإن عملية إقرانها بهاتف آيفون سهلة جداً، كل ما عليك القيام به هو فتح الحافظة، والضغط على إقران من شاشة هاتفك.

ولمعرفة كيفية الاستفادة الكاملة من قدرات هذه السماعات، إليك هذه الحيل والنصائح.

للحفاظ على عمر البطارية استخدم سماعة واترك الثانية في الحافظة

إن كنت تستخدم السماعات بشكل مكثف وتقوم بإجراء مكالمات عديدة، فيمكنك استخدام إحدى السماعتين كسماعة بلوتوث وتترك الأخرى في علبة الشاحن، ثم قم بالتبديل بينهم وقت الحاجة، مع العلم أن السماعات توفر 5 ساعات من الاستماع بعد عملية شحن واحدة.

تحقق من مستوى شحن البطارية باستخدام هاتفك الآيفون

لديك خياران للتحقق من مستوى شحن البطارية الخاصة بسماعات AirPod والحافظة، إما عن طريق فتح الحافظة بالقرب من هاتف آيفون وسيقوم الهاتف بعرض نافذة تعرض حالة البطارية، أو عبر إضافة مستوى شحن البطارية بمركز الإشعارات الخاصة بهاتفك.

إقران سماعات AirPods مع أجهزة أخرى

لإقران السماعات مع أي جهاز آخر، سواء كان جهاز أندرويد أو أي جهاز آخر ليس من إنتاج شركة آبل، عليك وضع السماعات في الحافظة، ثم اضغط مطولًا على الزر الصغير الموجود في الجانب الخلفي للحافظة حتى يظهر ضوء صغير أبيض، عندها ستظهر السماعات في إعدادات البلوتوث بأي جهاز آخر هاتف محمول أو حاسب محمول.

لكن يجب عليك أن تعلم أن إقران سماعات آبل اللاسلكية مع أجهزة أخرى، سيفقد السماعات، أبرز خصائصها، وعلى سبيل المثال لا الحصر لن تعمل أزرار التحكم في الموسيقى أو تتوقف الموسيقى عند إزالة السماعات من أذنيك.

استخدام السماعات على حاسب ماك

اختيار السماعة كجهاز إخراج صوت هو السبيل للاستماع إلى الموسيقى التي يتم تشغيلها على حاسب ماك، للقيام بذلك اضغط على رمز البلوتوث في شريط القوائم ثم اختر السماعات الخاصة بك واضغط على إقران.

استمع إلى الصوت بجودة استيريو

قم بوضع إحدى السماعتين بأذنك وسيتم تشغيل السماعة بوضع الاستيريو التي تتميز بالجودة الممتازة، ولكن عند استخدام كلتا السماعتين سيتم توجيه جودة الاستيريو لسماعة واحدة فقط من السماعتين.

تجدر الإشارة إلى أن وراء كل المهام المبتكرة التي تنفذها سماعات AirPods شريحة W1 المخصصة التي صممتها شركة آبل، فهي تقدم شبكة لاسلكية في غاية الكفاءة لتحصل على اتصال أفضل وصوت محسن.