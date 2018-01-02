هكذا تكتشف إذا أبطأت آبل هاتفك!

اعتذرت شركة آبل رسميًا الأسبوع الماضي عن إبطاء هواتف آيفون ووعدت المستخدمين المتضررين بتغيير البطاريات القديمة لهواتفهم إلى أخرى جديدة مقابل سعر مخفض يبلغ 29 دولارًا بداية من يناير 2018 بدلاً من 79 دولارًا، حيث تعتبر آبل هذا جزءًا من اعتذارها عما قامت به.

فكيف تعرف أن آبل قامت بإبطاء هاتفك وتحتاج لتغيير البطارية؟

وفقًا لشركة آبل هناك 7 دلائل تشير إلى أن بطارية هاتف آيفون قد تتسبب في بطء نظام تشغيل الهاتف، ويجب عليك استبدالها.

فتح التطبيقات في وقت طويل: قم بإغلاق التطبيقات الخاصة بك بشكل إجباري، وإذا أخذ التطبيق وقت أكثر من الطبيعي في الفتح مرة أخرى فقد يكون ذلك بسبب البطارية.

معدل إطارات أقل أثناء التصفح: حيث قد تشعر بذلك أثناء تصفح صفحات الويب أو الشاشة الرئيسية.

تعتيم الخلفية: يمكنك معرفة ذلك إذا شعرت أن شاشة الهاتف لم تعد بنفس درجة السطوع التي تعودت عليها من قبل.

تخفيض صوت السماعة حتى -3dB: يمكنك معرفة ذلك إذا شعرت أن صوت الهاتف لم يعد عاليًا كما كان.

تخفيض في معدل الإطارات في بعض التطبيقات: جرب ذلك مع الألعاب القوية على وجه الخصوص.

في أسوأ الظروف سيتم تعطيل ظهور فلاش الكاميرا في واجهة تطبيق الكاميرا: وبذلك لن تستطيع استخدام فلاش الكاميرا.

قد يتطلب تحديث التطبيقات في الخلفية إعادة التحميل عند تشغيل التطبيق: يمكنك معرفة ذلك إذا وجدت أن التطبيقات التي تقوم باستخدام البيانات في الخلفية حتى عند عدم استخدامها توقفت عن ذلك.

إلى ذلك، قالت شركة آبل إن الأشياء التالية لن تتأثر بمشكلة البطارية:

• جودة المكالمات والشبكة.

• جودة الصور والفيديوهات الملتقطة.

• أداء أداة تحديد المواقع.

• دقة تحديد المواقع.

• . المستشعرات مثل الجيروسكوب، التسارع، البارومتر.

• آبل باي.

