كيف ستصلح أبل برنامجا على أجهزتها؟

تبث شركة أبل برنامجا لإصلاح متصفح الإنترنت سفاري على #أجهزة_آيفون، وآيباد، وماك، خلال أيام حسب ما قالت الشركة يوم الخميس، وذلك بعد أن اكتشفت شركات كبيرة لصناعة الرقائق الإلكترونية عيوبا جعلت كل أجهزة الكمبيوتر الحديثة تقريبا عرضة للاختراق.

وكشف غوغل التابع لشركة ألفابت وباحثون آخرون في مجال أمن الإنترنت يوم الأربعاء عن عيبين رئيسيين في الشرائح أحدهما يسمى ميلتداون يؤثر على رقائق شركة انتل فقط وآخر يسمى سبيكتر يؤثر على كل رقائق الكمبيوتر تقريبا التي صنعت خلال العشر سنوات الماضية.

وأثارت هذه الأنباء عملية بيع مكثفة لأسهم انتل مع محاولة المستثمرين تقييم التكاليف على شركة صناعة رقائق الكمبيوتر.

وقالت #شركة_أبل في بيان على موقعها الإلكتروني إن ميلتداون وسبيكتر أثرا على كل الأجهزة التي تعمل بنظامي ماك وأي.أو.إس. لكن آخر تحديث لنظم تشغيل أجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظام ماك وأجهزة أبل التلفزيونية والآيفون والآيباد قام بحماية المستخدمين من هجوم ميلتداون ولم يؤد لإبطاء الأجهزة.

وتتعرض الأجهزة التي تعمل بنظامي ماك وأي.أو.إس لهجمات سبيكتر من خلال شفرة يمكن أن تتواجد في أنظمة تصفح #الإنترنت.

وقالت أبل إنها ستبث برنامجا لإصلاح متصفح سفاري في هذه الأجهزة "خلال الأيام المقبلة".