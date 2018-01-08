إليك 5 خطوات بسيطة لإطالة عمر بطارية هاتفك!

من منا لا يكره أن ينقطع فجأة هاتفك بعد أن تستسلم بطاريته للموت، ولعل ما يزيد الموقف "حرجاً" أن تفرغ البطارية وأنت في طريقك لاجتماع عمل ضروري مثلاً، أو للقاء أصدقاء لم تحدد مكان موافاتهم بعد، إلى ما هنالك من مواقف سيئة قد تتعرض لها نتيجة "هاتفك"!

لذا إليك بعض الخطوات البسيطة التي من شأنها أن تطيل عمر هاتفك، بحسب موقع اندي 100 التابع للإندبندنت:

1- لا تقم بشحن هاتفك طوال الليل.

فعلى الرغم من غرابة تلك الخطوة إلا أن من شأن وضع الهاتف على الشاحن طوال الليل الإضرار بالبطارية، وتقليص عمرها على المدى الطويل، لأن تلك الوضعية تجعل البطارية في شبه حالة "التأهب" الدائم!

2- أطفئ أو أغلق التطبيقات التي لا تحتاج إليها خلال النهار، لاسيما الفيسبوك!

3- قلل من ضوء الشاشة. فتلك الخطوة تقلص عملية استهلاك البطارية.

4- بدل أن تضع هاتفك في وضعية "الهزاز"، يفضل أن تترك رنة الهاتف عادية، لأنها تستهلك البطارية بشكل أخف.

5- أقفل البلوتوث، وتطبيقات الموقع أو الجي بي أس.