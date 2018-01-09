تطبيق يعالج الإدمان على مواقع التواصل

الإدمان على استخدام شبكات التواصل الاجتماعي أصبح أمراً واقعياً بالنسبة للكثير من المستخدمين حول العالم. وقد أكد أحد أوائل المسؤولين التنفيذيين في فيسبوك على أن الشبكة الاجتماعية تعمل على تدمير طريقة عمل المجتمع، ومع التطور الذي نشهده في عصرنا، باتت الحاجة إلى تنظيم الدخول إلى الشبكات الاجتماعية أمراً ملحاً جداً.

ويعمل تطبيق In Moment على مساعدتك في كيفية ضبط استخدامك لمنصات التواصل الاجتماعية. أما فكرة التطبيق فهي بسيطة جداً، هو يقوم بحساب الوقت الذي تقضيه في كل مرة تستخدم فيها هاتفك المحمول، ويتوقف عن الحساب عند كل مرة تغلق فيها الهاتف، حيث يعمل على ضبط الوقت الذي تمضيه على الشبكات الاجتماعية، كما يقوم بحساب الوقت لكل منصة من منصات التواصل على حدة. ويتيح التطبيق تحديد أقصى حد لاستخدام المنصات على الهاتف الذكي، ليقوم بعدها بإرسال تنبيه يفيد بأنك تجاوزت الحد الأقصى من الوقت.

وبعد تثبيت التطبيق، يمكنك البدء بضبط الإعدادات، على سبيل المثال قمنا بضبط المدة التي نريد البقاء فيها على الشبكات الاجتماعية والتي تقدر بـ120 دقيقة، وبعد مرور 60 دقيقة أردنا أن نعرف أين أمضينا هذا الوقت. نستطيع هنا الاطلاع على الإحصائيات، والتي تشير إلى أننا أمضينا 20 دقيقة في فيسبوك، و30 دقيقة في إنستغرام، و10 دقائق في تويتر، لكن إن تجاوزنا المدة التي قمنا بتحديدها لتصفح وسائل التواصل، سيقوم التطبيق بإرسال تنبيه بأن الوقت المخصص قد انتهى، ولم يعد بالإمكان الدخول إلا إذا قمت بإيقاف عمل التطبيق.

يشار إلى أن التطبيق متوفر لأجهزة آيفون على متجر آب ستور، يمكنكم تجربته من هنا.