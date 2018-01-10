تطبيق متكامل لتحرير الصور لأجهزة أندرويد وآيفون

يعتبر تطبيق LightX من التطبيقات المميزة على أجهزة أندرويد وآيفون، حيث يوفر مزايا متكاملة لتحرير وتعديل الصور بسرعة وكفاءة عالية، ويتيح تغيير وتعديل الخلفية، وتصوير الصور الشخصية والسيلفي، وتغيير لون الشعر، وإنشاء الرسوم الكرتونية، وإضافة المؤثرات اللونية، ودمج الصور للحصول على تأثيرات الإضاءة المضاعفة والمتعددة، ويحوي التطبيق على مجموعة من الإطارات والملصقات، ويتيح إمكانية الكتابة على الصورة.

يأتي تطبيق LightX مع خصائص كثيرة، كدمج الألوان، والمنحنيات، وتأثير الظلال، ويمنح للمستخدم القدرة على التحكم بدرجة السطوع والتباين والتظليل، كما يتيح إضافة الفلاتر المختلفة على الصور، ويتميز التطبيق بمزايا عديدة نذكر منها:

إزالة وتغيير خلفية الصور باستخدام أداة لتحديد المناطق المتشابهة، وحفظ الأجزاء المحذوفة من الصور لاستخدامها في محتوى جديد، إضافة لدمج الصور باستخدام أوضاع الدمج المختلفة، على سبيل المثال، الدمج بين الأوضاع الفاتحة والداكنة للحصول على تأثيرات الإضاءة المضاعفة، كما يملك التطبيق أدوات تحرير احترافية، حيث يمكن استخدام الخطوط البيانية والتوازن اللوني لضبط التناسق في الصور.

أما وضع تعديل صور السيلفي والبورتريه، فيحتوي على مجموعة رائعة من فلاتر التجميل، كما يتيح إزالة العلامات كالبثور والتشوهات من على الوجه، وتغيير لون الشعر وتطبيق تسريحات مختلفة، بالإضافة إلى تبييض الأسنان، وطمس خلفيات صور البورتريه.

يشار إلى أن التطبيق متوفر مجانًا على متجر غوغل بلاي لأجهزة أندرويد، كما يمكن لمستخدمي هواتف آيفون تجربة التطبيق من خلال متجر آب ستور.