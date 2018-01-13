دخان من بطاريات آيفون ونواب أميركيون يراسلون أبل

كتب أربعة أعضاء من الجمهوريين بمجلس النواب الأميركي، بينهم رئيس لجنة الطاقة والتجارة، يوم الجمعة إلى تيم كوك الرئيس التنفيذي لشركة #أبل يطلبون منه إجابة عن أسئلة تتعلق بإعلانها #إبطاء_أجهزة_آيفون متقادمة بطارياتها ضعيفة.

وكانت الشركة التي يوجد مقرها في كاليفورنيا اعتذرت عن هذه المسألة في 28 ديسمبر/كانون الأول، وخفضت تكاليف استبدال البطارية، وقالت إنها ستغير برامجها لتظهر للمستخدمين ما إذا كانت بطارية هاتفها جيدة.

كما ذكرت الرسالة أنهم يشعرون بالقلق إزاء تقارير تفيد بارتفاع حرارة #بطارية_آيفون وانبعاث دخان منها في سويسرا.

وبعث السناتور الأميركي جون ثون الذي يرأس لجنة التجارة بمجلس الشيوخ برسالة مماثلة إلى شركة أبل يوم الثلاثاء. ولم ترد شركة أبل على طلب للتعليق يوم الجمعة.