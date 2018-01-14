هواوي تكشف عن راوتر Wi-Fi Q2 للمنازل الذكية

كشفت مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين مؤخراً عن النظام المنزلي الهجين لشبكة الواي فاي اللاسلكية، وهو الحل التقني الرائد الذي يقوم بإيصال شبكة الواي فاي اللاسلكية بسرعة تامة للمنازل الذكية الحديثة.

يتميز راوتر هواوي Wi-Fi Q2 بتفاعل ديناميكي بين الجهاز المتطور والنظام البرمجي لزيادة السرعة والموثوقية ونطاق الشبكة، ولتوفير تغطية شبكة لاسلكية كاملة وسهلة الإعداد، ولضمان استقرار إشارة الشبكة في كافة أرجاء المنزل.

وبهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة هواوي لأعمال المستهلكين، ريتشارد يو: "يقوم العديد منا بمشاهدة المحتوى الإلكتروني أكثر من أي وقت مضى، كالاستماع إلى الموسيقى ومشاهدة الأفلام واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي على العديد من الأجهزة المتصلة بالإنترنت بشكل متزايد، وهو الأمر الذي يجعل وجود شبكة واي فاي سريعة وموثوقة حاجة ضرورية. ويوفر راوتر هواوي Wi-Fi Q2، اليوم، للعائلات نظاما منزليا هجينا متكاملا لتزويدهم بحل مرن وموثوق يمد شبكة الواي فاي إلى كافة أرجاء المنزل".

تعتمد أنظمة شبكة الواي فاي الحالية بشكل كبير على حجم وشكل المنزل وأيضاً على موقع قوابس الطاقة لإيصال إشارة الشبكة بفاعلية.

وإضافة إلى ذلك، قد تخلق عمليتا التثبيت والتهيئة باهظتي الثمن تعقيدات مزعجة وغير ضرورية لمعظم المستخدمين. لذلك يقوم راوتر هواوي Wi-Fi Q2 بتجنب هذه التعقيدات من خلال اتصال شبكي معتمد على الواي فاي، ليقوم جهاز التحكم بشبكة "غيغا بت" القابل للبرمجة بتوفير الاتصال، كما يمتاز راوتر هواوي Wi-Fi Q2 أيضاً بعملية تثبيت وتهيئة سهلة تتيح إعداد الوحدة الأساسية من خلال خمس خطوات والاستمتاع بتوصيل القابس بجميع الوحدات الثانوية بسهولة.

يتفوق راوتر هواوي Wi-Fi Q2 من ناحية السرعة والتغطية والأداء حيث يوفر اتصال هجين لسرعة تصل إلى 1867 ميغابت في الثانية عن طريق دمج سرعة جهاز التحكم قابل للبرمجة بشبكة الواي فاي اللاسلكية وهي شبكة الواي فاي الأسرع في العالم. وعلاوة على ذلك، يقوم راوتر هواوي Wi-Fi Q2 بتغطية نفس المنطقة بوحدات أقل وهو الذي يسهل الدعم التلقائي حتى 192 جهازاً متصلاً مع النظام المتكامل.

كما يعد راوتر هواوي Wi-Fi Q2 مثالياً للمنازل الكبيرة، فهو يغطي كل زاوية من المنزل بشبكة واي فاي متوازنة، فقد صُمم ليدعم حتى 16 نقطة اتصال لاسلكي بالشبكة، حيث يمكن للمستخدمين إضافة الأقمار الصناعية الإضافية والتي تتصل بشكل تلقائي بالشبكة لتوسعة نطاق التغطية بدون الحاجة إلى عملية إعداد وتهيئة. ومن خلال وجود شبكة واي فاي واحدة فقط في المنزل، يوفر راوتر هواوي Wi-Fi Q2 100 مل للثانية لزمن التبديل (مع بروتوكول v802.11 ) وهو ما يجعل النظام يقوم بإيصال المستخدمين بشكل تلقائي بأسرع نقطة اتصال والتكرار لتوفير تجربة اتصال سلسة أينما كنت.

وأما بالنسبة إلى الأمان، فقد صُمم راوتر هواوي Wi-Fi Q2 لتوفير أقصى تجربة آمنة، حيث يقوم بإضافة منهج حماية إجباري لمنع الوصول الخارجي غير المرغوب به إلى الشبكة متمماً لتشفير الواي فاي وكلمة المرور السرية.