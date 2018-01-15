تطبيق من غوغل يساعدك في العثور على شبيهك من المشاهير

حصل تطبيق Google Arts & Culture على ميزة جديدة، تتيح للمستخدمين التقاط صورة #سيلفي ومقارنتها مع آلاف الصور ليرى من يشبه من المشاهير.

كما يتيح التطبيق للمستخدمين إمكانية استكشاف المضامين الثقافية والفنية المتنوعة، بدءاً من تجسيد القطط في عالم الفن منذ نحو 200 عام قبل الميلاد، وصولاً إلى استخدام اللون الأحمر في الأعمال التجريدية التعبيرية، وجميع التيارات الفنية الأخرى بين الحقبتين.

وبالعودة إلى الميزة الجديدة، قام بعض المستخدمين بمشاركة تجربتهم على "تويتر"، سواءً كانوا يحبون النتائج التي وصلوا إليها أم لا، حتى الممثل Kumail Nanjiani شارك نتائجه على منصة تويتر.

ويمكن للمستخدمين العثور على الميزة الجديدة في التطبيق عن طريق التمرير للأسفل ثم الاتجاه إلى photo-matching game.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الميزة ليست متاحة حالياً في جميع أنحاء العالم.