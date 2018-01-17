7 نصائح لمراقبة هاتف طفلك وحمايته

لم تعد الهواتف الذكية حكرًا على البالغين، فاليوم بتنا نرى الأطفال يملكون هواتفهم الذكية الخاصة، والتي لا يمكن لأحد أن يقترب منها، وقد تعهدت آبل بتقديم ضوابط جديدة من شأنها الحد من الإدمان على الهواتف الذكية.

وبينما تعمل الشركة على إضافة عناصر تحكم جديدة، إليك 7 خطوات يمكنك من خلالها إعداد المراقبة الأبوية على هاتف آيفون الخاص بطفلك لحماية الخصوصية وتقييد المحتوى.

وتدعو آبل عناصر التحكم الأبوية بالقيود ضمن هواتف آيفون، ولكي تقوم بتمكين القيود على هاتف طفلك عليك الذهاب إلى الإعدادات ثم توجه إلى عام، بعدها انتقل إلى القيود، ثم اختر تمكين القيود، ثم قم بإدخال رمز مرور مكون من 4 خانات لكي تمنع طفلك من تغيير القيود التي تود أن تضعها.

تعطيل تطبيقات معينة

بعد تمكين القيود، سيظهر لك قسم السماح في الجزء العلوي مباشرة، يتيح لك التعديل على التطبيقات التي لا تريد لطفلك أن يقوم باستخدامها، على سبيل المثال لا الحصر، ربما لا تريد لطفلك استخدام الكاميرا في تطبيق فيس تايم، فيمكنك من خلال التعديلات منع تشغيل الكاميرا في التطبيق.

كما يمكنك أيضًا منع طفلك من تثبيت أو حذف التطبيقات أو إجراء عمليات الشراء داخل التطبيق الذي تريده.

تقييد المحتوى

أسفل قسم السماح ستجد قسم المحتوى المسموح به، حيث يمكنك منع طفلك من شراء الأفلام حسب تصنيفها، بالإضافة إلى إمكانية تحديد تقييمات المحتوى للموسيقى والكتب والتطبيقات وغيرها، أما مواقع الويب، فيمكنك اختيار الحد من محتوى البالغين، ثم حدد من القائمة الأمور التي تريدها.

إعدادات الخصوصية

من خلال قسم الخصوصية يمكنك منع طفلك من إجراء تغييرات على التطبيقات، فقط تأكد من عدم السماح للقيام بالتغييرات على الموقع، حتى طفلك لا يستطيع القيام بتعطيل تتبع الموقع.

كما يمكنك التأكد من التطبيقات التي تطلب السماح بالوصول إلى الصور الخاصة بطفلك، وإمكانية مشاركتها على الشبكات الاجتماعية.

منع التغييرات على آيفون

يتيح لك قسم التغييرات من منع طفلك من إجراء تغييرات على هاتف آيفون الخاص بطفلك، ويمكنك منع طفلك من إجراء تغييرات على حسابه أو خطة البيانات الخلوية.

مركز إعدادات اللعب

يمكنك من خلال قسم مركز الألعاب، الموجود أسفل صفحة القيود في الإعدادات، من تعطيل الألعاب متعددة اللاعبين، حتى يتمكن طفلك من الاستمرار في اللعب ولكن ليس مع اللاعبين على الإنترنت، ويمكنك أيضًا إيقاف القدرة على إضافة الأصدقاء إلى حساب مركز لعبة ما، وتسجيل الشاشة أثناء اللعب.

طلب الشراء

عند الانتهاء من إعدادات القيود على آيفون طفلك، انتقل إلى هاتفك الآيفون وقم بإضافة حسابات أطفالك إلى مشاركة العائلة، حيث إن هذه الخطوة ستوفر عليك المال عن طريق كونها على قادرة على تبادل المشتريات داخل متجر آب ستور، وتوفير مساحة تخزين إضافية على iCloud، بالإضافة للحصول على بعض السيطرة على المشتريات داخل المتجر.

وإذا كان طفلك تحت سن الـ 13، سوف تحتاج إلى إنشاء حساب خاص له عن طريق هاتف الآيفون الخاص بك، ولفعل ذلك يجب عليك الذهاب إلى الإعدادات ثم التوجه إلى اسمك، بعدها عليك اختيار مشاركة العائلة، ثم قم باختيار إضافة عضو للعائلة، بعدها اختر إنشاء حساب طفل.

بعد ذلك عليك إدخال تاريخ ميلاد طفلك، والموافقة على الكشف عن الخصوصية للوالد، ثم قم بإدخال الرمز المكون من 3 أرقام الموجود في الجزء الخلفي من بطاقة الإئتمان أو بطاقة الخصم المرتبطة بمعرف آبل الخاص بك، ثم عليك إدخال اسم طفلك وإنشاء عنوان له على iCloud، ثم اختر كلمة مرور للحساب وأضف بعض الأسئلة الامنية، بعد ذلك سيظهر حساب طفلك ضمن أفراد العائلة في صفحة مشاركة العائلة في الإعدادات.

بعد الانتهاء من إضافة طفلك إلى أعضاء العائلة، يمكنك البدء في استخدام ميزة طلب الشراء للموافقة على مشتريات المتجر، أما الأطفال تحت سن 12عاما يتم تمكين طلب الشراء بشكل افتراضي، ولتمكين طلب الشراء يدويًا عليك الذهاب إلى الإعدادات ثم التوجه إلى مشاركة العائلة بعدها اضغط على أحد أفراد العائلة وقم بتغيير الإعداد إلى طلب الشراء.

وبعد تمكين طلب الشراء، سوف تحصل على إشعار على هاتف آيفون الخاص بك للموافقة على المشتريات المقترحة أو رفضها.

مشاركة الموقع

في قسم مشاركة العائلة، تحقق من تمكين مشاركة الموقع في قسم المزايا المشتركة، حيث يتيح لك ذلك معرفة مكان طفلك الذي يستخدم هاتف آيفون باستخدام تطبيق البحث عن أصدقائي، في حال لم تستطع التواصل معه عبر الاتصال أو الرسائل.