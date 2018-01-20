تعديلات في فيسبوك لمكافحة "الإثارة" والمعلومات المضللة

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة #فيسبوك، مارك زوكربرغ، الجمعة، أن الشركة ستبدأ في إعطاء أولوية لوسائل الإعلام "الجديرة بالثقة" في بث مشاركات التواصل الاجتماعي، حيث تعمل الشركة على مكافحة "الإثارة" و"المعلومات المضللة".

وأوضحت الشركة، التي لديها أكثر من 2 مليار مستخدم شهريا، أنها سوف تستخدم استطلاعات الرأي لتحديد ترتيب #وسائل_الإعلام من حديث درجة المصداقية.

واستعرض #زوكربرغ هذا التعديل في تدوينة على "فيسبوك" قائلاً إنه بداية من الأسبوع المقبل ستعطي خدمة البث الإخباري، وهي المنتج المحوري للشركة، أولوية "للأخبار ذات الجودة العالية" على المصادر الأقل جدارة.

وكتب زوكربرغ: "هناك الكثير من الإثارة والمعلومات المضللة والاستقطاب في العالم اليوم".

وتابع: "تتيح وسائل التواصل الاجتماعي للناس نشر المعلومات بشكل أسرع من أي وقت مضى، وإذا لم نعالج هذه المشاكل تحديدا سينتهي الأمر بتضخيمها".

في الوقت نفسه، أكد زوكربرغ أن كم #الأخبار بشكل عام على "فيسبوك" سيتقلص إلى نحو 4% من محتوى خدمة البث الإخباري مقارنةً مع 5% المئة حاليا.

وكان لدى فيسبوك علاقة قوية مع الوسائل الإخبارية خاصة تلك التي لها ميول سياسية قوية. وفي عام 2016، أعرب مشرعون جمهوريون أميركيون عن قلقهم إزاء قيام "فيسبوك" بكبح القصص الإخبارية التي تهم القراء المحافظين.

وأوضح زوكربرغ الأسبوع الماضي أن الشركة ستغير الطريقة التي ترشح بها المشاركات ومقاطع الفيديو في خدمة البث الإخباري، يإعطاء الأولوية لما يشاركه الأصدقاء والعائلات من منشورات وصور وفيديوهات.