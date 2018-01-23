لأول مرة.. يمكنك معرفة سرعة الواي فاي قبل استخدامه

التحديث الجديد لنظام #أندرويد 8.1 يجلب ميزة تتيح للمستخدمين معرفة سرعات شبكات #WiFi قبل الشروع بالاتصال، حيث تقدم الميزة الجديدة للمستخدمين إشارات عن السرعات المقدرة للشبكات قبل الاتصال بها.

تعمل هذه الميزة فقط مع الشبكات العامة المفتوحة، ولن تقدم الميزة قراءات عرض النطاق الترددي بالضبط، بل ستقدم الميزة الجديدة إشارات تعطيك فكرة عما يمكن توقعه.

معرفة سرعات شبكات واي فاي في أندرويد 8.1

تظهر سرعة الاتصال تحت أسماء الشبكات العامة، علماً أن السرعة تتغير بتغير قوة الإشارة.

بطيئة: إنْ كنت تستطيع استخدام الاتصال عبر Wi-Fi، يمكنك إجراء مكالمات هاتفية وإرسال النصوص.

جيدة: يمكنك قراءة صفحات الويب واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي وبث الموسيقى.

سريعة: يمكنك بث معظم مقاطع الفيديو.

سريعة جدًا: يمكنك بث مقاطع الفيديو ذات الجودة العالية.

إذا كنت لا تريد رؤية سرعة اتصال الشبكة في أندرويد 8.1 افتح تطبيق الإعدادات على جهازك، ثم اختر الشبكة والإنترنت، Wi-Fi، تفضيلات Wi-Fi، الإعدادات المتقدمة، مقدم خدمة تقييم الشبكة.