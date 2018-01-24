بالفيديو.. احذر بطارية الهاتف هذا ما يمكن أن تفعله بك

أطلق تسجيل فيديو جديد صرخة تحذير إضافية من #بطاريات #الهواتف_النقالة ومخاطرها التي باتت تهدد كل شخص في العالم بسبب أن الهاتف النقال وبطاريته أصبحت في يد وجيب كل شخص تقريبا، فضلاً عن أن الأخطر من ذلك هو أن بعض الناس ينام وهاتفه بجانبه أو بعض الأطفال يعبث بالهاتف بعيداً عن مراقبة البالغين، مما يعني أن كل هؤلاء مهددون بسبب البطارية.

وفي تسجيل الفيديو الذي بثته جريدة "مترو" البريطانية وحصلت عليه "العربية نت" يظهر شاب في أحد محلات بيع الإلكترونيات بالصين وهو يقوم بــ"عض" #بطارية_الهاتف النقال بفمه فما كان إلا أن انفجرت على الفور وأحدثت ضرراً بمن كان في المكان، وهو الشاب والفتاة التي تقف مقابله.

ويظهر الحادث في تسجيل فيديو تمكنت كاميرات المراقبة في المحل التجاري من توثيقه، ومن ثم تم تداوله على نطاق واسع في الصين من أجل التحذير من العبث ببطاريات الليثيوم المستخدمة في تشغيل الهواتف النقالة، بما في ذلك محاولة عضها أو ثقبها أو ثنيها أو الضغط عليها، إذ يمكن أن تنفجر على الفور وتؤدي الى إيذاء حاملها.

وقال موقع "تايوان نيوز" إن الحادثة تعود إلى التاسع عشر من يناير الحالي، فيما يشير الموقع في تقريره إلى أنه ليس واضحاً إن كان الانفجار نتج عن البطارية وهي بوضعها الطبيعي، أما أنها بطارية مقلدة وتالفة أدت إلى هذا الحادث.

وكانت العديد من التقارير والدراسات أطلقت تحذيرات من بطاريات الهواتف النقالة وما يمكن أن تؤثر به على المستخدمين، كما أن العديد من المختصين والخبراء ينصحون بعدم إبقاء الهاتف على الشحن خلال الليل أو خلال النوم بسبب المخاطر من أن تسبب البطارية حريقاً بسبب الشحن الزائد لها.

وكانت شركة "سامسونغ" قد اضطرت العام الماضي إلى سحب أحد طرازات هواتفها بعد أن تبين أن بطاريات الهاتف تعاني من خلل يؤدي إلى انفجارها أو احتراقها، وهو ما دفع كافة شركات الطيران في العالم إلى حظر حمل هذا الهاتف خلال السفر، سواء داخل قمرة الطائرة أو في الحقائب الكبيرة.