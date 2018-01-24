هذه مزايا سناب شات.. الجديدة إنقاذ وضعه السيئ منذ سنة

في مسعى لوقف ضعف الإقبال عليه أطلق تطبيق #سناب_شات خاصية جديدة تسمح للمستخدمين بمشاركة المنشورات العامة مع الأفراد غير المشتركين في التطبيق وذلك بهدف زيادة عدد المستخدمين والوقت الذي يمضونه باستخدام التطبيق، يأتي هذا بعد أن كشف تقرير لموقع mspoweruser الأميركي عن تسريح الشركة لأربعة وعشرين موظفا بسبب النمو الضعيف لمستخدمي التطبيق.

فالتنافس على المسرح الافتراضي في أوجه ولانتزاع العدد المفترض من المستخدمين من يد المواقع الأخرى تعمد الشركات إلى تعزيز خدماتها وابتكار خصائص تتفرد بها.

فموقع سناب تشات للتواصل الاجتماعي أكد أنه بصدد إطلاق خاصية جديدة تتيح للمستخدمين مشاركة المنشورات العامة مع الأصدقاء وأفراد الأسرة غير المشتركين في التطبيق.

وتهدف الشركة صاحبة التطبيق إلى زيادة الوقت الذي يقضيه المستخدمون على منصتها لا سيما أن عدد المستخدمين النشطين في الربع الثالث من السنة كان أقل من المتوقع وبلغ 178 مليون شخص يوميا.

وتتيح خاصية سناب شات الجديدة للمستخدم مشاركة المنشورات عبر رابط على الموقع الإلكتروني يبقيها متاحة لثلاثين يوما ولأربع وعشرين ساعة فقط إن كانت منشورات رسمية علما بأن رسائل التطبيق كانت تختفي عادة بعد ثوان من قراءتها.

يذكر أن تغييرا طرأ كذلك في نوفمبر الماضي على التطبيق لتبسيطه بعد شكاوى من صعوبة التصفح.