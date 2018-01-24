هكذا تضيف الصور المتحركة Gif لقصص إنستغرام

أصبحت مشاركة الصور في قصص إنستغرام أكثر حيوية وجمالية من قبل، حيث بات بإمكان المستخدمين إضافة صور نابضة بالحياة والرسوم المتحركة إلى قصصهم.

وقالت الشركة في منشور على مدونتها: يمكنك الآن إضافة ملصقات Gif المرحة والمعبرة إلى أي صورة أو فيديو في قصصك.

طريقة إضافة الصور المتحركة Gif إلى قصص إنستغرام:

• تأكد من حصولك على آخر تحديث من تطبيق إنستغرام.

• بعد تحديث التطبيق يجب عليك إغلاقه بشكل كامل ثم قم بفتحه من جديد.

• اتجه إلى القصص وقم بإضافة صورة أو فيديو.

• ستجد في أعلى الشاشة وجها مبتسما قم بالنقر عليه.

• بعد النقر على الوجه المبتسم ستظهر لك مجموعة من الخيارات قم بالنقر على Gif.

• سيظهر لك الآن مجموعة كبيرة من الرموز المتحركة التي يمكنك إضافتها عن طريق الضغط عليها، يمكنك البحث داخل الرموز المتحركة عن أي

شيء.

• يمكنك تكبير وتصغير الملصقات كما تريد واختيار المكان الذي تراه مناسبًا لها.