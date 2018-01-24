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هكذا تضيف الصور المتحركة Gif لقصص إنستغرام

المصدر: دبي - البوابة العربية للأخبار التقنية
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أصبحت مشاركة الصور في قصص إنستغرام أكثر حيوية وجمالية من قبل، حيث بات بإمكان المستخدمين إضافة صور نابضة بالحياة والرسوم المتحركة إلى قصصهم.

وقالت الشركة في منشور على مدونتها: يمكنك الآن إضافة ملصقات Gif المرحة والمعبرة إلى أي صورة أو فيديو في قصصك.

طريقة إضافة الصور المتحركة Gif إلى قصص إنستغرام:

• تأكد من حصولك على آخر تحديث من تطبيق إنستغرام.

• بعد تحديث التطبيق يجب عليك إغلاقه بشكل كامل ثم قم بفتحه من جديد.

• اتجه إلى القصص وقم بإضافة صورة أو فيديو.

• ستجد في أعلى الشاشة وجها مبتسما قم بالنقر عليه.

• بعد النقر على الوجه المبتسم ستظهر لك مجموعة من الخيارات قم بالنقر على Gif.

• سيظهر لك الآن مجموعة كبيرة من الرموز المتحركة التي يمكنك إضافتها عن طريق الضغط عليها، يمكنك البحث داخل الرموز المتحركة عن أي

شيء.

• يمكنك تكبير وتصغير الملصقات كما تريد واختيار المكان الذي تراه مناسبًا لها.

كلمات دالّة

#انستاغرام, #مواقع التواصل, #صور متحركة

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