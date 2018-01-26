طريقة إنشاء نسخة احتياطية كاملة في ويندوز 10

يحتاج مستخدم نظام #ويندوز 10 إلى إنشاء نسخة احتياطية كاملة يمكن الرجوع إليها في حال حدوث أي خلل في #النظام، حيث من الممكن أن تكون النسخة الاحتياطية حلا مناسبا لأغلب المشاكل التي تواجه #المستخدم.

خطوات إنشاء صورة نظام النسخ الاحتياطي في ويندوز 10

• اتجه إلى لوحة التحكم.

• اختر النظام والأمان.

• انقر على النسخ الاحتياطي والاستعادة (ويندوز7).

• قم باختيار إنشاء صورة نظام.

• ستظهر لك خيارات لحفظ صورة النظام الاحتياطية، حدد على القرص الثابت، ثم انقر على التالي.

• قم بالضغط على زر بدء النسخ الاحتياطي في الأسفل.

طريقة استرداد الحاسب باستخدام صورة نظام النسخ الاحتياطي

لاستخدام صورة النظام في استرداد الحاسب عليك التوجه إلى #الإعدادات، ثم اختر التحديثات والأمان، بعدها قم باختيار استعادة.

في قسم بدء التشغيل المتقدم، انقر على إعادة التشغيل الآن، وبعد إعادة تشغيل الحاسب قم بالذهاب إلى استكشاف، ثم قم باختيار خيارات متقدمة، بعدها عليك الضغط على استعادة صورة النظام.