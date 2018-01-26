Files Go تطبيق من غوغل لإدارة الملفات

يعمل تطبيق Files Go من #غوغل على توفير المساحة وتحسين أداء الهاتف، فضلًا عن إدارة الملفات، وقد قام أكثر من 10 ملايين شخص بتحميل التطبيق وفقًا لغوغل.

وقامت غوغل بإضافة 3 مزايا جديدة لتطبيقها تتمثل في:

بطاقة الذاكرة الخارجية SD

قامت غوغل بدعم بطاقات الذاكرة الخارجية SD، لأن العديد من #المستخدمين يستعملون تلك البطاقات لتخزين نسخ احتياطية للملفات المهمة، حيث أصبح بالإمكان من خلال نقرة واحدة إدارة #الملفات الموجودة على بطاقة الذاكرة الخارجية.

الحواسيب اللوحية

أصبح بإمكان تطبيق Files Go إدارة ذاكرة الحواسيب اللوحية ونقل الملفات بين هواتف #أندرويد وأجهزة الحواسيب اللوحية العاملة بنظام أندرويد بشكل مباشر.

تخصيص التطبيقات

أتاح التطبيق أيضاً تحديد التطبيقات التي يمكنها فتح الملفات الخاصة بالمستخدم مع التبويب الجديد الذي وفره التطبيق "فتح مع"، على سبيل المثال، يمكن للمستخدم فتح ملفات PDF عن طريق التوجه للتبويب الجديد "فتح مع" واختيار التطبيق المفضل لديه لفتح ملفات PDF به.