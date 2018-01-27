تعرف على ميزات التحديث الجديد لساعة "آبل"

أعلنت شركة آبل عن تحديث جديد لنظامها لتشغيل الأجهزة القابلة للارتداء watchOS 4.3 المخصص لساعتها الذكية آبل ووتش Apple Watch، والذي يأتي بعد يومين من إصدار آبل لتحديث watchOS 4.2.2 لجميع العملاء، بحيث إن التحديث الجديد يجلب معه عددًا من التغييرات الخفية، وعلى عكس التحديثات الكثيرة لأجهزة آبل، فإن التحديث يتوفر في الوقت الحالي كنسخة تجريبية للمطورين، ويفترض أن يصل للمستخدمين خلال بضعة أشهر.

ويتضمن هذا التحديث، الذي يأتي برقم البناء 15T5165e وبحجم 341 ميغابايت، العديد من الميزات الجديدة المضافة مثل تلك التي حصل عليها تطبيق الموسيقا، إذ عند إطلاق آبل لتحديث watchOS 4 في عام 2017، أزالت الميزة التي كانت تتواجد في الإصدارات السابقة والمتمثلة بإمكانية التحكم بالموسيقا الموجودة على هاتف آيفون، وقللت من إمكانية التحكم بالموسيقا من خلال ساعتها الذكية، إلا أن التحديث الجديد يعيد للمستخدمين تلك الميزة.

مما يعني إمكانية التحكم بالموسيقا الموجودة على هواتف آيفون بسهولة من خلال آبل ووتش عبر ربطها مع AirPlay وتشغيل الموسيقا في أي مكان ضمن المنزل، كما يمكن من خلال هذا التحديث رؤية خيار “مكبر الصوت” عند تشغيل AirPlay من مركز التحكم عن طريق التمرير للأعلى من أسفل الشاشة، والذي يفترض أنه يتواجد من أجل ربط الساعة بمكبر الصوت المنزلي الجديد من آبل HomePod.

كما يجلب تحديث watchOS 4.3 بعض التغييرات الطفيفة على الرسوم المتحركة الخاصة بعملية الشحن وميزة Nightstand، إذ يوفر التحديث دعمًا لوضع Nightstand، وعند وضع الساعة على الشاحن فإنها شاشتها تضيء بساعة رقمية خضراء مع إظهار التاريخ ومستوى الشحن، وبالرغم من أن هذا التغيير طفيف جدًا إلا أنه بمثابة تلميح أساسي إلى إمكانية إصدار الشركة لشاحن AirPower لاسلكي جديد، كما أن الرسوم المتحركة الخاصة بعملية الشحن أصبحت تبدو أكثر أناقة.

وبالحديث عن وجه الساعة، فإن وجه الساعة سيري صدر لأول مرة مع تحديث watchOS 4.0، ويعمل على جمع المعلومات من أكثر من اثني عشر مصدر لإظهار المحتويات ذات الصلة على مدار اليوم، وبالرغم من أن هذا الوجه قادر على توفير كمية كبيرة من البيانات المفيدة إلا أنه لم يكن قادرًا على عرض بيانات النشاط اليومية، وبحسب المعلومات فإن التحديث الجديد يعمل على توفير تلك البيانات ضمن وجه الساعة سيري.

وبشكل يشابه معظم التحديثات، فإن watchOS 4.3 يجلب إصلاحات للمشاكل وتحسينات للأداء، وتبعًا لكون التحديث متوفر في الوقت الحالي كنسخة تجريبية للمطورين فليس هناك الكثير من التفاصيل حول التحسينات التي يمكن توقعها.