هذا موعد إطلاق هاتفي سامسونغ S9و+S9..والكاميرا مفاجأة

تستعد شركة سامسونغ لكشف النقاب عن هواتفها الرائدة المنتظرة Galaxy S9 و+Galaxy S9 خلال حدثها Samsung Unpacked المحدد بتاريخ 25 فبراير/شباط القادم، أي قبل يوم واحد من انطلاق فعاليات المؤتمر العالمي للجوال MWC 2018، وذلك بحسب الدعوات التي قامت الشركة بإرسالها إلى الصحافة قبل عدة أيام.

وكانت التقارير السابقة قد أشارت إلى أن هذه الهواتف متطابقة من حيث الناحية التصميمية مع نماذج العام الماضي Galaxy S8 و+S8، بحيث يتميز هاتف Galaxy S9 بشاشة بقياس 5.8 إنش من نوع Super AMOLED بتقنية Infinity ودقة 1440×2960 بيكسل، مع معالج Exynos 9810 لنسخ الولايات المتحدة والصين وSnapdragon 845 للنسخ العالمية، مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة 4 غيغابايت، و64 غيغابايت من مساحة التخزين الداخلية، وكاميرا خلفية بدقة 12 ميغابيكسل.

في حين يأتي هاتف +Galaxy S9 بشاشة من قياس 6.2 إنش من نوع Super AMOLED بتقنية Infinity ودقة 1440×2960 بيكسل، مع معالج Exynos 9810 لنسخ الولايات المتحدة والصين وSnapdragon 845 للنسخ العالمية، مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة 6 غيغابايت، و128 غيغابايت من مساحة التخزين الداخلية، مع كاميرا خلفية مزدوجة بدقة 12 ميغابيكسل + 5 ميغابيكسل.

وكما توحي الدعوات الخاصة بالحدث، فإن سامسونغ تتجه إلى تسليط الضوء بشكل رئيسي على كاميرا الهواتف من حيث العتاد والبرمجيات، بحيث إن الكاميرا تتميز بامتلاكها لفتحة عدسة متغيرة f/2.4 و f/1.5، مع تضمنها لمستشعر القراءات السريعة المكون من ثلاث طبقات، والذي يتيح للهواتف إمكانية التقاط فيديوهات الحركة البطيئة بدقة تصل إلى 1080×1920 بيكسل وبمعدل 480 إطار في الثانية، جنبًأ إلى جنب مع تضمنها لتقنية Tetracell.

ويتوقع أن تبدأ شركة سامسونغ بشحن الهواتف وبيعها من خلال متاجر التجزئة بتاريخ 16 مارس/آذار.