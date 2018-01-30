هكذا يصلك منشورات 30 صفحة إخبارية على فيسبوك

بعد إعلان منصة #فيسبوك خوارزمية جديدة تمنح مشاركات الأصدقاء الأولوية في الظهور ضمن آخر الأخبار على حساب الصفحات التي يتابعها المستخدم، بات المستخدم بحاجة إلى بعض الحيل لتظهر الصفحات التي يتابعها في تغذية آخر الأخبار.

وتتيح لك منصة فيسبوك تحديد ما يصل إلى 30 شخصاً أو صفحة للمشاهدة أولًا في خلاصة آخر الأخبار، ويمكن تخصيص ذلك عبر طريقتين:

• انتقل إلى الصفحة التي تريد مشاهدة منشوراتها أولًا بأول، ثم قم بالضغط على زر المتابعة، بعدها قم بتغيير الإعداد من الافتراضي إلى المشاهدة أولًا.

• يمكن للمستخدمين تحديد أكثر من صفحة للمشاهدة أولًا بطريقة مباشرة وذلك عن طريق التوجه إلى الإعدادات ثم الاتجاه للأسفل إلى قسم المساعدة والإعدادات، بعدها على المستخدم اختيار تفضيلات آخر الأخبار، ثم يتوجب عليه النقر على وضع أولوية للمنشورات التي تريد رؤيتها أولًا.

كما تتيح المنصة للمستخدمين من خلال الخيار ذاته إلغاء متابعة الأشخاص وإعادة التواصل مع الأشخاص الذين ألغيت متابعتهم أو اكتشاف الصفحات التي تتوافق مع اهتمام المستخدم بالإضافة إلى رؤية التطبيقات التي تم إخفاؤها من آخر الأخبار.