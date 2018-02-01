الروبوت إريكا مذيعة أخبار بتلفزيون ياباني قريباً

من المقرر أن تقدم الروبوت إريكا نشرة الأخبار بإحدى قنوات التلفزيون اليابانية في إبريل القادم.

وتعد أهم مؤهلات إريكا، وهي روبوت ذا مظهر يشبه الإنسان العادي، أنه تم تزويدها بأحد أكثر أنظمة المحادثة الصناعية تقدماً في العالم، بحسب ما نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ووفقاً لمبتكرها، هيروشي إيشيغورو، فإن الروبوت إريكا تبدي حفاوة واهتماماً، وربما يكون لديها قريباً "وعي إدراكي مستقل".

ويضيف إيشيغورو: "تم وصف إريكا في الكثير من المناسبات بأنها واقعية بدرجة تبدو وكأن لها روحا".

تفاصيل قليلة وقدرات متعددة

لم يتم الإفصاح عن تفاصيل وظيفة إريكا الجديدة، ولكن دكتور إيشيغورو يقول "إنها سوف تستخدم الذكاء الصناعي لقراءة الأخبار التي يقوم بتحريرها فريق النشرات البشري".

ويوضح دكتور إيشيغورو، مدير مختبر الروبوتات الذكية في جامعة أوساكا: "سنقوم باستبدال أحد مراسلي الأخبار بالروبوت إريكا"، مشيراً إلى أنه يواصل مساعيه لبلوغ تلك الخطوة في بث مباشر على الهواء منذ عام 2014.

ونوه دكتور إيشيغورو في مقال نشره بصحيفة "Wall Street Journal" إلى أن إريكا، التي تمول عمليات تطويرها من قبل JST Erato الذي يعد أحد أعلى المشروعات العلمية تمويلاً في اليابان، تستطيع أيضاً أن تتحدث بصوتها إلى الركاب في السيارات ذاتية القيادة. على الرغم من أنها لا تحرك ذراعيها بالوقت الحالي، إلا أنها يمكن أن تتبين اتجاه مصدر صوت المتحدث إليها ومن يوجه إليها سؤالاً.

وتقوم إريكا بتتبع الأشخاص المحيطين بها في غرفة ما بواسطة 14 حساساً للأشعة تحت الحمراء وتقنية التعرف على بصمة الوجه.

ويقول دكتور ديلان غلاس، المهندس المشارك في بناء الروبوت إريكا إنها تعلمت أن تطلق النكات والدعابات اللطيفة.

ويضيف دكتور غلاس: "ما نريد حقاً القيام به هو أن يتمكن الروبوت أن يفكر ويعمل ويقوم بكل الأمور بشكل ذاتي وتلقائي تماماً".

ليست الأولى في مجال الأخبار

ولا تعد إريكا هي أول روبوت يبتكره الدكتور إيشيغورو يستطيع قراءة نشرات الأخبار. ففي عام 2014، كشف الدكتور إيشيغورو النقاب عن روبوت مذيع أخبار "واقعي للغاية" اسمه Kodomoroid وOtonaroid في أحد متاحف طوكيو.

وفي عام 2015 أنشأت ميكروسوفت Xiaoice، وهو أول روبوت مذيع تليفزيوني والذي قدم نشرة أخبار صباحية في الصين.

باستخدام تقنيات التعلم العميق من خلال Smart Cloud وBig Data، قام المذيع الروبوت Xiaoice بتحليل بيانات الطقس في بث على الهواء مباشرة.

تم تنفيذ مشروع المذيع Xiaoice كثمرة تعاون بين ميكروسوفت ومركز أخبار تابع لمجموعة شانغاي ميديا SMG.