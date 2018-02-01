"سوبر ماريو" الشهير بفيلم رسوم متحركة بتوقيع "نينتندو"

قالت شركة ألعاب الفيديو اليابانية "نينتندو"، الخميس، إنها ستتعاون مع شركة "اليومينيشن انترتينمنت" الأميركية لإنتاج فيلم للرسوم المتحركة باستخدام شخصيات لعبتها الشهيرة "سوبر ماريو".

وقال تاتسومي كيميشيما، رئيس "نينتندو"، خلال اجتماع مع محللين إن شركة "يونيفرسال بيكتشرز" ستتولى توزيع الفيلم. ولم يحدد بعد موعد إطلاق الفيلم الجديد.

والفيلم جزء من جهود الشركة اليابانية لتنويع مصادر عائداتها، حيث تعتمد أرباحها بشدة على أجهزة ألعاب الفيديو.

وأعلنت الشركة، الأربعاء، أنها حققت أعلى أرباح تشغيلية للربع الثالث في 8 أعوام، مدعومة بطلب قوي على جهاز ألعاب الفيديو الجديد "سويتش". وقالت إنها تتوقع أرباحاً سنوية تفوق التوقعات السابقة.