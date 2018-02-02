كيف تستخدم ميزة كتابة النص الجديدة في "إنستاغرام"؟

أعلنت منصة "إنستاغرام" عن ميزة جديدة تتيح لجميع المستخدمين القيام بكتابة نص فقط ضمن ميزة القصص، حيث يمكن الآن لجميع مستخدمي المنصة القيام بذلك من خلال هذه الخطوات البسيطة.

• بدايةً يجب عليك التأكد من حصولك على آخر تحديث للتطبيق.

• توجه إلى قصص "إنستاغرام".

• ستشاهد في القسم الموجود أدنى الشاشة ظهور خيار جديد، يحمل عنوان "نص" قم بالنقر عليه.

• سيمنحك الخيار الجديد عدة خيارات لتغيير خلفية ونمط الكتابة قبل مشاركتها.

• يمكنك اختيار نمط الكتابة الذي تريد من خلال الأيقونة الظاهرة في أعلى وسط الشاشة، حيث يمكن الاختيار بين 4 أنماط للكتابة على الخلفية الملونة هي النمط العصري ونيون والآلة الكاتبة والقوي.

• بالإضافة إلى ما سبق، يملك كل نمط من أنماط الكتابة عدة ألوان للخلفية تتماشى مع ماهية النمط، يمكنك اختيار ما تود بينها.

• تتيح الميزة الجديدة أيضاً خيار تحديد مكان النص في نمط الآلة الكاتبة فقط، وذلك من خلال الخيار الموجود في أعلى يمين الشاشة، ولا يظهر هذا الخيار إلا بعد الانتهاء من كتابة النص.