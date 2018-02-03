هكذا تُرسل "واتساب" دون حفظ جهة الاتصال

كشفت شركة "فيسبوك" خلال تقريرها المالي الأخير عن وصول عدد مستخدمي تطبيق "واتساب" إلى 1.5 مليار مستخدم نشط شهرياً، ويعاني بعض المستخدمين من عدم قدرتهم على إرسال رسالة ضمن التطبيق دون أن يتم حفظ رقم المرسل إليه ضمن جهات الاتصال.

وهناك حيلة جديدة تساعد المستخدمين على إرسال رسالة "واتساب" دون حفظ جهة الاتصال.

طريقة إرسال رسالة واتساب دون حفظ جهة الاتصال

قد تكون هذه العملية مربكة قليلاً للوهلة الأولى للمستخدمين الذين لا يملكون خبرة كافية باستخدام هواتفهم الذكية، لكن بمجرد إتمام العملية للمرة الأولى سيجدها المستخدم سهلة للغاية، ويتوجب على المستخدم للقيام بهذه العملية اتباع الخطوات التالية:

• قم بفتح المتصفح المفضل إليك أولاً.

• اكتب الرابط التالي في خانة البحث متبوعاً برقم الهاتف الذي تريد إرسال الرسالة له، لكن بشرط ألا تقوم بإدخال النداء الدولي بشكل كامل

https://api.whatsapp.com/send?phone=XXXXXXXXXX

على سبيل المثال لا الحصر يجب على المستخدمين في المملكة العربية السعودية كتابة رقم الهاتف على النحو التالي

https://api.whatsapp.com/send?phone=966XXXXXXXX

• بعد الدخول إلى الرابط سوف يظهر أمامك خيار مكتوب فيه إرسال رسالة إلى الرقم X، قم بالنقر على زر إرسال الرسالة.

• الآن سوف تتجه بشكل تلقائي إلى الدردشة مع الرقم في تطبيق "واتساب".

بهذه الطريقة يمكنك إرسال الرسالة إلى أي رقم دون حفظه ضمن جهات الخاصة بك.