مؤسس فيسبوك يؤكد: ارتكبت أخطاء عدة

عمد رئيس #فيسبوك، مارك زوكربيرغ، مرة جديدة إلى النقد الذاتي بمناسبة مرور 14 عاماً على شبكة التواصل الاجتماعي التي شارك في تأسيسها، مؤكداً أنه ارتكب أخطاء عدة.

وكتب زوكربيرغ عبر صفحته الشخصية: "على مر السنين ارتكبت كل الأخطاء التي يمكن تصورها تقريباً".

وأوضح: "قمت بعشرات الأخطاء التقنية والصفقات السيئة. وثقت بأشخاص ليسوا أهلاً بالثقة، وعينت أشخاصاً موهوبين في مناصب لا تناسبهم. لقد فوّت ميولاً مهمة وتفاعلت ببطء مع أخرى، وأطلقت سلعاً واجهت فشلاً بعد آخر".

وتشكل رسالته التي تستعيد السنوات الـ14 منذ تأسيس "فيسبوك" عندما كان طالباً في جامعة هارفرد الأميركية العريقة إلى أن أصبحت شبكة التواصل الاجتماعي الأولى في العالم مع نحو ملياري مستخدم، آخر ما كتبه زوكربيرغ في إطار نقد ذاتي.

وتتعرض "فيسبوك" لانتقادات، خصوصاً لسماحها بنشر معلومات خاطئة، إلا أنها اتخذت إجراءات للحيلولة دون أن يتكرر ذلك.

وفي الأسابيع الأخيرة، كشفت "فيسبوك" عن إجراءات لإعادة تركيز الشبكة على نشاطات الأصدقاء والعائلة حتى لو أدى ذلك إلى تمضية المستخدمين وقتاً أقل على المنصة.