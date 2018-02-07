4 نصائح من غوغل للحفاظ على خصوصيتك

تقوم #غوغل بتقديم بعض الأدوات والمزايا للمستخدمين تساعدهم في الحفاظ على معلوماتهم الخاصة بشكل آمن، وسواءً كنت تستخدم #جيميل أو #يوتيوب أو تقوم بالتصفح فقط على الإنترنت، فإليك هذه النصائح المهمة.

إجراء فحص الأمان

كل ما يلزم لتأمين حسابك في غوغل، هو دقيقتان فقط، فما عليك إلا زيارة g.co/securitycheckup حيث ستحصل على نصائح مهمة يجب عليك اتباعها لتساعدك في الحفاظ على خصوصيتك.

التحذيرات التلقائية

اكتشاف الاحتيال والتصيد أو المواقع الخطرة يمكن أن يكون تحديًا، حيث تعمل أنظمة غوغل على اكتشاف المواقع التي تحتوي على برامج ضارة وتقوم بتحذيرك بشكل مباشر.

المصادقة الثنائية

يجب عليك حماية حسابك من خلال المصادقة الثنائية، حيث يمكنك تأمين بريدك الإلكتروني من خلال تنشيط التحقق بخطوتين، مع هذه الميزة، عليك أن تحصل على كلمة المرور ورمز التحقق الذي تم إرساله إلى الهاتف المحمول الخاص بك لتكون قادرا على الوصول الى صندوق البريد الوارد في بريدك الإلكتروني.

تحميل التطبيقات

إذا كنت من مستخدمي نظام أندرويد، يجب عليك تحميل التطبيقات فقط عن طريق متجر غوغل بلاي، حيث قامت غوغل بإزالة أكثر من 700,000 تطبيق في عام 2017 وحده، لانتهاك هذه التطبيقات سياسات الشركة.

كما يمكن للمستخدمين زيارة هذا الموقع android.com/find للحصول على المزيد من أدوات التحكم، وتحديد موقع الهواتف الذكية بدقة.