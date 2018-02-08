تسريب أهم سر في "آيفون".. وملايين الهواتف مهددة

فوجئ مستخدمو شبكة #الإنترنت بنشر السر الأهم عن هواتف #آيفون الذكية التي تنتجها شركة #آبل الأميركية، وهو واحد ربما يكون من أخطر التسريبات التي تسجلها صناعة الهواتف الذكية كما أنه قد يشكل تهديداً كبيراً لمستخدمي الهاتف وللشركة ولنظام التشغيل الذي تعمل به هذه #الهواتف والذي يسود الاعتقاد بأنه الأقوى في العالم.

والتسريب الذي تم نشره على شبكة الإنترنت ليل الأربعاء هو جزء من "الشيفرة" التي تتحصن بها هواتف "آيفون"، ورغم أنه لا يشكل تهديداً فورياً لمستخدمي الهاتف في العالم إلا أن جريدة "ديلي تلغراف" التي نشرت الخبر نقلت عن خبراء تأكيدهم بأن هذه الشيفرة المسربة يمكن استخدامها من أجل الوصول إلى ثغرة للنفاذ منها إلى الهواتف من قبل القراصنة المتخصصين.

وقالت الصحيفة البريطانية في التقرير الذي اطلعت عليه "العربية.نت" إن "الشيفرة المسربة يمكن استخدامها في تحليل الشيفرة الموجودة في هواتف آيفون، ويمكن التلاعب بها لأغراض خبيثة، كما يمكن أن تشكل تهديداً للمستخدمين في المستقبل".

ووصفت الصحيفة التسريب بأنه "الأكبر على الإطلاق" الذي يواجه هواتف "آيفون" التي تنتجها شركة "آبل" الأميركية، مشيرة إلى أن التسريب عبارة عن جزء من الشيفرة المسماة (source code) وليس الشيفرة كاملة الخاصة بنظام التشغيل (iOS) المستخدم في هواتف "آيفون".

وتم نشر الشيفرة المسربة على موقع متخصص بتقديم الخدمات للمبرمجين في العالم، ويُدعى "جيت هاب"، على أن الشيفرة المسربة تخص النسخة التاسعة من نظام التشغيل والمسماة (iOS9) ويعود إصدارها إلى ما قبل 3 سنوات، إلا أنها لا زالت عاملة على ملايين الأجهزة المنتشرة في مختلف أنحاء العالم.

ونقلت "ديلي تلغراف" عن باحثين في علوم الكمبيوتر والبرمجة ترجيحهم أن تكون الشيفرة ذاتها ما زالت مستخدمة في النسخ الأحدث من نظام التشغيل (iOS)، وهو ما يعني تعريض أعداد أكبر من الهواتف للخطر في حال استفاد القراصنة والمخترقون من هذه الشيفرة.