وعد من آبل.. "لا تكرار لنفس الفضيحة مع أيفون X و8"

أكدت وسائل إعلام متخصصة في مجال التقنية أن شركة آبل لن تتعمد هذه المرة إبطاء عمل هواتف "أيفون-8" و"أيفون- X".

وقد تم التوصل إلى هذا الاستنتاج على ما يبدو من الرسالة التي بعثتها آبل استجابة لطلب السيناتور في الحزب الجمهوري الأميركي جون ثون، والذي طالب فيها الشركة بعدم إصدار تحديثات جديدة تتسبب ببطء عمل هواتفها على غرار تلك التي كانت تصدرها سابقا".

وعلى الرغم من أن الرسالة لم تتضمن تصريحاً من عملاق التكنولوجيا إلا أن النص يشي بذلك.

يذكر أن آبل بدأت تقدم خصماً يقدر بـ 50 دولارا أميركيا عند استبدال بطارية هواتفها القديمة التي تعرضت للإبطاء.

فمنذ الثاني من فبراير بدأت الشركة ببيع البطارية لمن يريد استبدالها في هاتفه القديم بـ 29 دولارا مقابل 79 بحسب السعر السابق، وذلك بعد فضية الإبطاء التي طالتها والدعاوى التي رفعت بحق الشركة لا سيما بأميركا متهمة إياها بتعمد إبطاء الهواتف القديمة، عن طريق إصدار تحديثات خاصة لنظام التشغيل.