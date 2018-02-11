هكذا تتحقق من حالة بطارية هاتف "آيفون" في تحديث iOS 11.3

أصدرت شركة "آبل" تحديثاً من خلال برنامجها "بيتا" يحمل الرقم iOS 11.3 يتيح لمستخدمي هواتف "آيفون" ميزة التأكد من حالة البطارية، ومن المتوقع أن يتم الإفراج عن هذه الميزة كتحديث جديد يصل لجميع هواتف "آيفون" خلال الفترة القادمة.

ومع التحديث الجديد لنظام iOS 11.3 سوف تجد قسم جديد على صفحة إعدادات البطارية التي تفصّل لك صحة البطارية، حيث يمكنك عرض الصفحة من خلال الذهاب إلى الإعدادات ثم التوجه إلى البطارية، بعدها يجب عليك اختيار حالة البطارية "بيتا"، هناك سوف تشاهد صحة البطارية الحقيقة لهاتفك الـ"آيفون"، بالإضافة لذلك ستشاهد العوامل المؤثرة على حالة البطارية.

وإذا كان يحدث أي تقطيع في أداء الهاتف، يمكنك تعطيل الميزة الجديدة بكل بساطة، ومع ذلك إذا قام الـ"آيفون" الخاص بك بالإغلاق بشكل عشوائي فإن الميزة الجديدة تعمل بشكل تلقائي على تمكين نفسها لمنع إي إغلاق في المستقبل.

الجدير بالذكر أنه إذا كان نظام iOS 11.3 الخاص بك غير قادر على تحديد المستوى الصحي للبطارية، سوف يتم توجيهك بشكل تلقائي إلى متجر "آبل" أو مراكز الخدمة التابعة للشركة لاختبار البطارية أو استبدالها.