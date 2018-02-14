6 نصائح لتعلم لغة جديدة بأسرع وقت

يعتبر تطبيق Duolingo من الوسائل البسيطة والممتعة لتعلم أساسيات أي لغة جديدة، حيث يتيح تعلم أكثر من 25 لغة بشكل مجاني، ويوجد العديد من الطرق لجعل Duolingo أكثر كفاءة في التعلم بالنسبة للمستخدم.

إليك 6 نصائح لجعل تعلم اللغات على Duolingo أسهل بكثير:

تعيين هدف يومي

وضع هدف يومي في التطبيق يساعد المستخدم على تحسين جودة التعلم، حيث يمكن حضور درس واحد يوميًا، وإذا حافظ المستخدم على خطة لمدة 10 أو 20 أو 30 يومًا سيحصل على جائزة من التطبيق.

حيث أن وضع درس واحد في اليوم لن يسبب الكسل في متابعة التعلم، بالإضافة إلى ذلك يمكن للمستخدم الحصول على جودة عالية من التعلم.

الأخطاء النحوية

عندما البدء بتعلم لغة جديدة يواجه المستخدم بعض الصعوبات اللغوية والنحوية، حيث يصبح من السهل جدًا الخلط بين المذكر والمؤنث، بين المفرد والجمع، لكن التطبيق يعمل على مساعدتك للتخلص من هذه الأخطاء.

وللحصول على أقصى استفادة أثناء تعلم لغة جديدة في التطبيق، يجب على المستخدم القراءة بشكل حذر، والانتباه إلى ما يقدمه التطبيق من معلومات، بالإضافة إلى فهم السؤال الذي يقوم التطبيق بطرحه، كما أن الفشل في درس ما لا يعد نهاية العالم.

الانتقال إلى تطبيقات أخرى أثناء الدرس

يجب على المستخدم عدم الانتقال إلى تطبيقات أخرى أثناء البدء بالدرس الخاص به، لأنه بمجرد قيامه بعملية الانتقال سيفقد التقدم الذي أحرزه ضمن الدرس.

لوحة المفاتيح

يجب على المستخدم تثبيت لوحة مفاتيح اللغة التي يتعلمها، وذلك للمساعدة على إتقان اللغة التي يتعلمها لفظًا وكتابةً، كما تساعد لوحة المفاتيح بشكل كبير على تصحيح الأخطاء الإملائية التي يمكن أن يقع بها المستخدم.

الرسائل التحفيزية

من الممكن أن تصبح الرسائل التحفيزية مرهقة للمستخدم، وخاصةً عند حصوله على سلسلة من الإجابات الغير صحيحة، ويبدو أن هذه الميزة تكون حصرية لمستخدمي أندرويد، ولكن يمكن إيقافها عن طريق الضغط على النقاط الثلاث في الزاوية اليمنى أعلى الشاشة، ثم على المستخدم الانتقال إلى خيار عام، ثم القيام بتعطيل الرسائل التحفيزية.

تمارين الاستماع

يمكن للمستخدم التحكم بسرعة الكلام المنطوق أثناء تمارين الاستماع، حيث يتيح التطبيق للمستخدمين إمكانية استخدام خيار الكلام البطيء خلال التمارين، وسوف يتمكن المستخدم من فهم الكلام المنطوق بشكل جيد عند تفعيل هذا الخيار.