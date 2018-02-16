طريقة سهلة لاستخدام الرموز التعبيرية في "كروم أو إس"

إذا كنت تقوم بإجراء محادثة من جهاز #كروم_بوك الخاص بك العامل بنظام #كروم_أو_إس وتريد تضمين الرموز التعبيرية في المحادثة، يمكنك اعتماد طريقة سهلة للعثور على الرموز التعبيرية باستخدام لوحة المفاتيح الافتراضية على الشاشة، دون تثبيت أي ملحقات.

عليك اتباع الخطوات التالية:

• للبدء، انقر على الصورة الرمزية في الركن السفلي الأيسر من واجهة نظام التشغيل #كروم.

• قم بالضغط على رمز الإعدادات التي ستنقلك إلى قائمة جديدة من الإعدادات.

• انتقل إلى أسفل القائمة وقم بالتوسيع إلى قسم "متقدم".

• حدد قسم "اللغة والإدخال".

• توجه إلى قسم "أسلوب الإدخال".

• أخيراً، قم بالتبديل على إظهار "خيارات الإدخال".

إطلاق لوحة المفاتيح الافتراضية

الآن وبعد إضافة رمز "طرق الإدخال"، ما عليك سوى النقر عليه، بعدها سيظهر مربع الحوار المنبثق كل الطرق المختلفة التي يمكنك من خلالها إدخال النص بما في ذلك خيار #الرموز_التعبيرية.

اضغط الآن على الرمز التعبيري وسوف تشاهد لوحة مفاتيح الرموز التعبيرية في الثلث السفلي من الشاشة، فقط اضغط على حقل النص على الشاشة ثم حدد الرموز التعبيرية التي تريدها.

العثور على الرموز التعبيرية

في بعض الأحيان عند تشغيل لوحة المفاتيح الافتراضية، لا تظهر على الفور الرموز التعبيرية، تماما كما هو الحال مع لوحات المفاتيح على أجهزة أندرويد، حيث يكون قسم الرموز التعبيرية شبه مخفي.

عليك حينها النقر على أيقونة "الثلاث نقاط"، ثم تحديد رمز "مبتسم"، بعدها سيتم نقلك إلى قسم الرموز التعبيرية.

وبمجرد الانتهاء من إضافة رمز تعبيري إلى نص أو تغريدة، يمكنك النقر على أيقونة لوحة المفاتيح في الزاوية اليمنى السفلى، لتختفي لوحة المفاتيح الخاصة بالرموز التعبيرية.