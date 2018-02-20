هكذا تصمم وترتب وتطلب ألبوم صور من "غوغل"

أصبحت الكاميرات في الهواتف الذكية أفضل مما سبق، وربما تكون قد قمت بالتقاط الكثير من الصور على مر السنين، وربما تكون قد قمت بنشرها على وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، أو قمت بطباعتها لتزيين بها أحد أركان المنزل، ولكن لا يوجد شيء يعوض ألبوم الصور الذي ينظم كل اللحظات المميزة التي قمت بحفظها.

ولحسن الحظ تتيح "غوغل" ضمن تطبيق Google Photos إمكانية إنشاء ألبومات من خلال خدمة النسخ الاحتياطي في التطبيق، سواء كنت تستخدم موقع الويب أو التطبيق على هاتفك.

كيفية إنشاء ألبوم صور "غوغل"

*في تطبيق Google Photos مرر بسرعة من الجانب الأيمن من الشاشة، أو قم بالنقر على الثلاث نقاط الموجودة أعلى يمين الشاشة.

*انقر فوق ألبوم الصور.

*في قائمة ألبوم الصور، يمكنك الاختيار من بين الألبومات المقترحة، أو النقر على بدء ألبوم جديد لاختيار صورك الخاصة.

*ضع في اعتبارك أنه لا يمكنك الاختيار إلا من الصور الموجودة في مكتبة صور "غوغل"، أما إذا كنت تريد إضافة صور أخرى، فستحتاج إلى نسخها احتياطيًا إلى صور "غوغل" أولا.

كيفية تكوين ألبوم صور "غوغل"

بعد تحديد الصور التي تريد تضمينها، يمكنك التمرير عبر صفحات ألبومك لتنظيم ألبومك وتكوينه.

*اضغط مع الاستمرار على أي صورة في القائمة للدخول إلى شاشة التحرير.

*يمكنك التحكم بترتيب الصور أو إزالة أحدها في أي وقت.

*عندما تكون راضياً عن التخطيط، انقر على علامة الاختيار في الجانب العلوي الأيمن من الشاشة.

*يمكنك أيضاً تغيير تخطيط الصفحات الفردية، وإضافة فلاتر جديدة لها أيضًا.

كيفية طلب ألبوم صور "غوغل"

*انقر على رمز سلة التسوق في الركن السفلي الأيسر.

*يمكنك الاختيار من بين 7 إلى 9 أشكال من الغلاف الفني، وانتبه إلى اختلاف الأسعار.

*بعد اختيار الغلاف قم بالنقر على تحديد.

*حدد الكمية، وأضف رسالة هدية إذا رغبت في ذلك، ثم انقر على خيار الدفع لاستكمال طلبك.

بعد ذلك ستتلقى رسالة تأكيد إلكترونية من "غوغل"، كما يمكنك متابعة تفاصيل الشحن بعد ذلك، وبمجرد وصولها، تقاسمها مع أصدقائك وتمتع بألبوم الصور الجديد الخاص بك.