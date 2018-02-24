فيسبوك تطلق تطبيقاً للأطفال على "غوغل بلاي"

أعلنت #فيسبوك بشكل رسمي عن إطلاق تطبيقها Messenger Kids لنظام أندرويد بعد أن تم توفيره سابقا لنظام iOS، حيث بات التطبيق متاحا على متجر غوغل بلاي.

يعتبر تطبيق Messenger Kids نسخة من تطبيق #فيسبوك_مسنجر لكنه مخصص للأطفال، حيث يوفر ميزة التحكم الأبوي والتي تتيح للوالدين التحكم في جهات الاتصال التي يمكن للأطفال التواصل معها.

كما لا يمكن للأطفال إخفاء الرسائل أو حذفها ضمن التطبيق، الأمر الذي يتيح للآباء البقاء على إطلاع بشكل دائم على ما يقوم به الأطفال، كما أن تطبيق Messenger Kids لا يحتوي على إعلانات أو أي مواد مدفوعة للشراء.

يتيح التطبيق للأطفال إمكانية استخدام الملصقات والصور المتحركة والوجوه التعبيرية المناسبة لسن الأطفال، كما يتيح التطبيق إجراء مكالمات #الفيديو وإضافة التأثيرات على مكالمة الفيديو، إضافة لذلك يمكن للأطفال صناعة الفيديو وتعديل الصور ومشاركة ذلك مع جهات الاتصال.

تطبيق Messenger Kids سهل الاستخدام ولا يحتاج إلى وجود رقم هاتف للتسجيل، فقط على الآباء عمل حساب للأطفال في التطبيق وسوف يحتاج الآباء إلى حساباتهم على فيسبوك لتأكيد الحسابات الخاصة بأطفالهم في التطبيق.

يذكر أن التطبيق متوفر بشكل مجاني لمستخدمي نظام #أندرويد.