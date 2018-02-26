سامسونغ تكشف عن هاتفيها Galaxy S9 و Galaxy S9 Plus

كشفت شركة #سامسونغ للإلكترونيات عن هاتفيها الجديدين Galaxy S9 و Galaxy S9 Plus .

صُمم الهاتفان لتميكن المستهلكين من التعبير عن أنفسهم بطرق أكثر ذكاءً من خلال الصور والفيديوهات والرموز التعبيرية الفريدة. كما يتميز الهاتفان الجديدان باحتوائهما على الكاميرا الأكثر تقدماً من سامسونغ في عالم الهواتف الذكية، حيث تم تصميمها مع عدسات بفتحة مزدوجة جديدة لتوفير تجربة تصوير مثالية حتى في بيئات الضوء المنخفض.

ويحتوي الهاتفان على خصائص مبتكرة جديدة تشمل وضعية تصوير مقاطع الفيديو بالحركة البطيئة جداً، ورموز تعبيرية مخصصة لضمان عدم تفويت المستخدمين أي لحظة.

ويوفر الهاتفان Galaxy S9 و Galaxy S9 Plus تجربة ترفيهية محسنة مع مكبرات صوت ستريو قوية تمت موالفتها بنظام الصوت AKG مع صوت غامر معزز بتقنية "دولبي أتموس".

ويتميز الهاتفان بشاشة عرض لامتناهية على امتداد الجهاز والتي تعتبر عنصر أساسي في تراث سامسونغ الخاص بتصميم الهواتف الذكية.

بالإضافة إلى ذلك، يأتي الهاتفان مع تطبيق الأشياء الذكية الجديد SmartThings، الذي يربط ويوحّد جميع أجهزة سامسونغ المزودة بتقنيات "إنترنت الأشياء" في المنزل للاستمتاع بتجربة ذكية واحدة ومتصلة.

وقال دي جي كوه، رئيس قسم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المتنقلة في شركة سامسونغ للإلكترونيات: "لقد تغيرت الطريقة التي نستخدم بها هواتفنا الذكية مع تطور أشكال التواصل والتعبير عن أنفسنا، وحرصنا من خلال هاتفي Galaxy S9 و Galaxy S9 Plus على إعادة صياغة مفهوم وخصائص الكاميرا في الهواتف الذكية، حيث يتيح الهاتفان للمستخدمين التقاط أفضل الصور ومقاطع الفيديو وتخليد أجمل اللحظات، إضافةً إلى كونهما صمما لمساعدة المستخدمين على التواصل مع الآخرين والتعبير عن أنفسهم بطريقة فريدة من نوعها ومخصصة بشكل أكبر".

وقد تم تصميم كاميرا Galaxy S9 و Galaxy S9 Plus مع أخذ تطلعات المستخدمين بعين الاعتبار، حيث تحتوي الكاميرا على حساس فائق السرعة بتقنية البيكسل المزدوج مع قوة معالجة سريعة ومخصصة ومساحة ذاكرة واسعة تتيح التقاط صور مذهلة لضمان توفير صور عالية الجودة.

وضعية تصوير الفيديو بالحركة البطيئة جداً Super Slow-mo

تتيح خاصية تصوير مقاطع الفيديو بالحركة البطيئة جداً التقاط 960 إطاراً في الثانية الواحدة، كما توفر الكاميرا خاصية الكشف التلقائي عن الحركة Motion Detection، وهي الميزة الذكية التي تساعد بالكشف عن الحركة في الإطار والبدء بالتسجيل بشكل تلقائي. وكل ما على المستخدمين فعله هو ضبط إعداد التصوير. وبعد تصوير الفيديو بوضعية الحركة البطيئة Super Slow-mo، يُمكن للمستخدمين اختيار موسيقى خلفية من 35 خياراً مختلفاً أو إضافة مقطع موسيقي من قائمة الأغاني المفضلة لديهم. ويمكن للمستخدمين أيضاً إنشاء وتحرير ومشاركة ملفات GIF بنقرة بسيطة بثلاثة أنماط لمشاهدة المحتوى مراراً.

صور مشرقة في بيئات الضوء المنخفض

في كثير من الأحيان، يتم التقاط الصور في ظروف إضاءة خافتة، وتحتوي معظم كاميرات الهواتف الذكية على فتحة عدسة ثابتة لا يمكنها التكيف مع بيئات الإضاءة المنخفضة أو المشرقة ما يؤدي إلى التقاط صور ليست بالجودة المطلوبة.

وعلى غرار الطريقة التي تتسع وتتقلص فيها قزحية عين الإنسان، فإن الفتحة المزدوجة “F1.5 – F2.4” التي طورتها سامسونغ في هاتفيها تتيح تلقائياً دخول مزيد من الضوء عندما تكون الإضاءة منخفضة، والعكس عندما تكون الإضاءة مشرقة جدًا لضمان التقاط صور واضحة ونقية.

رموز تعبيرية بتقنية الواقع المعزز

تتيح سامسونغ للمستخدمين إنشاء #رموز_تعبيرية تشبه وتعكس شخصياتهم إلى حد كبير، حيث تستخدم الرموز التعبيرية الجديدة بتقنية الواقع المعزز خوارزمية التعلم الآلي القائم على البيانات، والذي يحلل صورة المستخدم ثنائية الأبعاد ويعرض أكثر من 100 من خصائص الوجه لخلق نموذج ثلاثي الأبعاد يعكس ويقلد تعبيرات وجه الشخص، مثل الغمزات وغيرها.

وتجسد الرموز التعبيرية بتقنية الواقع المعزز مشاعرك الحقيقية ليس فقط في الفيديو ولكن أيضاً مع مجموعة من الملصقات باستخدام نموذج ملفات AGIF القياسية بحيث يمكن للمستخدمين مشاركة الرموز التعبيرية الخاصة بهم عبر معظم منصات المراسلة المقدمة من قبل طرف ثالث.

المساعد الصوتي Bixby

تم دمج المساعد الصوتي Bixbyفي الكاميرا، حيث يستخدم تقنية الواقع المعزز وتقنيات التعلم العميق لتوفير معلومات مفيدة حول محيط المستخدم. ومع خاصية التحليل السريع للجسم المراد تصويره، يولد المساعد الصوتي Bixby على الفور معلومات مباشرة على أعلى الصورة الموجهة إليها الكاميرا. ويمكن للمستخدمين ترجمة اللغات والعملات الأجنبية في الوقت الحقيقي مع خاصية الترجمة الحية، إضافةً إلى تمكينهم من شراء المنتجات التي يرونها في العالم الحقيقي وتتبع السعرات الحرارية على مدار اليوم.

كما طوّرت سامسونغ جهازاً يقدم تجارب صوتية متميزة مع مكبرات صوت ستريو تمت موالفتها بنظام الصوت AKG.

وسواء كان المستخدمون يشاهدون فيلمهم المفضل أو يستمعون إلى أحدث الألبومات الموسيقية، فإنهم سيستمتعون بأصوات واضحة متوازنة في منتهى النقاء، مع صوت محيطي معزز بتقنية دولبي أتموس لمنح تأثير الصوت بتقنية 360 درجة.

وتكتمل تجربة الصوت في هاتفي Galaxy S9 و Galaxy S9 Plus مع شاشة العرض اللامتناهية من سامسونغ والتي تم طرحها لأول مرة في هاتف Galaxy S8، حيث تندمج الشاشة من نوع سوبر أموليد بشكل متجانس في الهاتف بدون أي حواف زائدة.

أفضل معايير وخصائص جودة الأداء في سلسلة Galaxy

زودت سامسونغ هاتفيها الجديدين بأفضل المعايير الخاصة بهواتفها الذكية السابقة بما في ذلك معيار مقاومة الماء والغبار IP68 وميزة الشحن اللاسلكي السريع. وذهبت الشركة خطوة أبعد مع S9Galaxy S9 و Galaxy S9 Plus حيث يدعمان الآن ذاكرة قابلة للتوسيع بمساحة تصل إلى 400 جيجابايت مع ذاكرة SD قابلة للتوسي.

بالإضافة إلى ذلك، يضمن الهاتفان أعلى مستويات الأمان للمستخدمين من خلال منصة Knox 3.1، التي تعد أحدث منصة حماية وأمن معلومات تطورها سامسونغ.

وتدعم أجهزة Galaxy S9 و Galaxy S9 Plus ثلاثة خيارات مصادقة بيومترية مختلفة، ماسح قزحية العين، بصمات الأصابع، والتعرف على الوجه، بحيث يمكن للمستخدمين اختيار أفضل وسيلة لحماية أجهزتهم وتطبيقاتهم.

وتدعم هواتف سامسونغ الجديدة خاصية المسح الذكي، وهي وسيلة تحقق جديدة تستخدم بذكاء القوة الجماعية لماسح قزحية العين وتقنية التعرف على الوجه لفتح الهاتف في مختلف الحالات بشكل سهل وسريع.

ويوفر الهاتفان ميزة بصمات الأصابع المخصصة، التي تتيح للمستخدمين استخدام بصمات الأصابع للوصول إلى مجلد آمن تختلف عن البصمات التي تستخدم لفتح قفل الهاتف.

وتعزز هواتف Galaxy S9 و Galaxy S9 Plus صحة المستخدمين من خلال مستشعر بصري معزز تم دمجه مباشرة في الجهاز، والذي يوفر معلومات غنية ودقيقة حول حالة المستخدمين الصحية. ويسمح هذا المستشعر للهاتفين بتتبع حالة قلب المستخدم، وتقديم معلومات دقيقة في الوقت الحقيقي حول وضعه الصحي.

ستكون هواتف Galaxy S9 و Galaxy S9 Plus متاحة في أسواق مختارة ابتداءً من 16 مارس/آذار 2018 بألوان الأسود والرمادي والأزرق المرجاني والأرجواني.